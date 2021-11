Prédiction hebdomadaires Bitcoin: dernier appel avant que BTC n’atteigne 100 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin recule pour confirmer le début d’un mouvement de rupture de 85%.

Les mesures en chaîne suggèrent que l’intérêt pour le BTC ne faiblit pas et que les niveaux de support immédiats sont stables.

Adoption de la crypto pionnière et comme extension, l’écosystème marche à merveille.

Le prix du bitcoin montre sa tendance la plus haussière en 2021 jusqu’à présent, car il recule pour se soutenir d’un niveau plafond antérieur avant la prochaine fronde plus haut. En cas de succès, cette décision pourrait placer BTC extrêmement près d’une valeur à six chiffres par pièce.

Les mesures en chaîne sont également haussières, l’intérêt des investisseurs augmentant à un rythme constant. Tout cela, combiné à l’adoption plus répandue de la grande crypto, suggère que les deux derniers mois de 2021 et le premier trimestre de 2022 seront probablement une période que les passionnés de crypto-monnaie attendront avec impatience.

L’adoption prend un nouveau sens

L’un des domaines dans lesquels l’adoption de Bitcoin est en expansion est en tant qu’actif municipal. Miami et son maire Francis Suarez portent l’adoption de Bitcoin à un nouveau niveau en annonçant que chaque citoyen avec un portefeuille numérique gagnera des dividendes en BTC. Ce développement fait suite au lancement de CityCoin, connu sous le nom de MiamiCoin, en août.

Les CityCoins redonnent le pouvoir aux communautés en lançant le jeton de crypto-monnaie d’une ville. Alors que Miami a lancé sa pièce en août, ce n’est pas la seule ville : New York a sorti sa propre pièce « New York Coin » le 10 novembre.

Staking MiamiCoin a généré un excédent de 21 millions de dollars de rendements, ce qui, selon le maire Suarez, permettra à la ville de couvrir ses besoins fiscaux si la génération de rendements se poursuit à un rythme similaire. Le maire a en outre ajouté que tous les citoyens de Miami se verraient attribuer un portefeuille généré, qui recevrait des dividendes BTC gratuits.

Du côté de l’adoption, BitWise est optimiste quant à l’approbation d’un « ETF Bitcoin spot ». Matt Hougan, le CIO de la société d’investissement, a déclaré :

En fin de compte, ce que de nombreux investisseurs veulent, c’est un ETF Bitcoin spot. Nous pensons que c’est possible. Bitwise continuera donc à poursuivre cet objectif et nous chercherons d’autres moyens d’aider les investisseurs à accéder aux incroyables opportunités de la cryptomonnaie.

BitWise a abandonné la course des ETF à terme Bitcoin pour cette raison, car il continue de se concentrer sur un ETF spot.

Alors que l’adoption à l’ouest se poursuit, le Conseil indonésien des oulémas (MUI) classe le Bitcoin et les crypto-monnaies comme haram. Pour que les gens soient autorisés à échanger ces actifs, ils doivent se conformer aux directives de la charia et montrer un avantage clair.

Le prix du Bitcoin se prépare avant le décollage

Le prix du bitcoin a dépassé un modèle de fanion haussier, signalant une poursuite de la tendance à la hausse de 65% qui s’est produite entre le 30 septembre et le 20 octobre. fanion. Ensemble, cette formation technique est un fanion haussier, qui prévoit une hausse de 38% obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 62 760 $.

Le 8 novembre, le prix du Bitcoin a franchi le fanion, indiquant une cassure, mais depuis lors, BTC a retracé et vise actuellement à retester la zone de demande de 2 jours, allant de 60 521 $ à 63 620 $. Ce retrait permettra à BTC de monter en puissance avant de propulser 38% à 86 836 $.

En route vers l’objectif visé, le prix du Bitcoin fera probablement une pause au niveau d’extension Fibonacci de 161,8% à 77 908 $. Dans certains cas, cette montée en puissance pourrait s’étendre de 15 % supplémentaires pour atteindre le niveau psychologique de 100 000 $.

Graphique 1 jour BTC/USDT

Les adresses actives quotidiennes, qui oscillent à 958 000, soutiennent cette perspective haussière du prix du Bitcoin. Ce nombre a augmenté régulièrement de 20 % depuis fin juillet. Cette montée indique que les investisseurs reviennent investir dans BTC, suggérant un récit haussier en jeu.

Graphique BTC DAA

Le ratio de levier estimé pour toutes les bourses, qui montre dans quelle mesure les investisseurs utilisent l’effet de levier dans leurs transactions, a atteint un niveau record de 0,199. Depuis lors, il a commencé à baisser et oscille actuellement à 0,189, suggérant une réinitialisation du nombre de positions à effet de levier. Cela est peut-être dû au crash flash du 10 novembre. Cependant, cette évolution est sans aucun doute bonne pour le prix du Bitcoin car elle dénoue le marché, étant donné qu’elle permettra éventuellement au prix de grimper plus haut.

Graphique du ratio de levier BTC

Dans une perspective à court terme, le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée sur 30 jours (MVRV) a été réinitialisé et affiche actuellement 1 %. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours du mois dernier.

Le crash flash semble avoir réinitialisé la métrique, suggérant qu’une reprise est plausible.

Graphique MVRV 30 jours BTC

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, les investisseurs doivent noter que l’indice de la peur et de la cupidité montre qu’il y a de la « cupidité » sur le marché. Une augmentation de cette métrique qui la pousse dans le territoire de «l’avidité extrême» suggérera qu’une autre correction pourrait être due.

Indice de peur et de cupidité BTC

Le prix du Bitcoin restera probablement haussier tant qu’il restera au-dessus de la zone de demande de 2 jours, s’étendant de 60 521 $ à 63 620 $. Une ventilation en dessous de cette zone indiquera que le récit optimiste fait face à une pression aérienne massive et est susceptible d’échouer. La confirmation de cela viendra de la clôture quotidienne de BTC en dessous de 60 000 $.