L’activité en chaîne de Shiba Inu explose alors que la recherche relie Vitalik Buterin aux développeurs de SHIB | Cryptomonnaie

5,6 milliards de dollars de SHIB ont été échangés au cours des dernières 24 heures entre les bourses.

Figaro Research a associé Vitalik Buterin dans une piste de transactions qui lient son portefeuille au déploiement de Shiba Inu.

Bricks Buster, un jeu mobile, brûle SHIB grâce aux revenus publicitaires pour réduire l’offre en circulation de Shiba Inu.

Les analystes s’attendent à ce que Shiba Inu soit prêt à faire un mouvement explosif et à reprendre sa tendance haussière.

Des experts enquêtant sur Shiba Inu ont trouvé un lien avec le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin. Les développeurs principaux de Buterin ou Ethereum peuvent être associés à la création et au développement du jeton Shiba Inu, selon les conclusions de Figaro Research. La nouvelle a déclenché une augmentation soudaine de l’utilisation de la pièce au cours des dernières 24 heures.

Le volume des transactions quotidiennes de Shiba Inu dépasse 5,6 milliards de dollars, car les analystes sont optimistes sur SHIB

Le tueur de Dogecoin Shiba Inu se classe au onzième rang en termes de capitalisation boursière. Après avoir retourné Dogecoin à quelques reprises, le prix du SHIB a plongé de près de 15% au cours des deux dernières semaines.

Shiba Inu est sur la bonne voie pour se rétablir alors que l’activité de la chaîne SHIB explose. Le volume des échanges SHIB sur 24 heures a dépassé 5,6 milliards de dollars sur l’ensemble des bourses.

Une société de recherche nommée « Figaro Research » a fait surface avec une enquête sur la connexion du fondateur de Shiba Inu Ryoshi avec l’équipe de développement de base d’Ethereum.

La société a enquêté de manière approfondie sur le lien entre SHIB et Vitalik Buterin via des enregistrements de blockchain et des transactions par différentes adresses de portefeuille. L’auteur du rapport de recherche estime que le portefeuille « vb2 » de Vitalik Buterin a financé le portefeuille « X » qui a des liens étroits avec Ryoshi et l’adresse du portefeuille qui a déployé SHIB.

Fait intéressant, le portefeuille « X » est important car il a interagi avec les adresses de portefeuille des développeurs de l’équipe principale d’Ethereum.

Les résultats sont cohérents avec les spéculations autour du lien entre SHIB et l’équipe de développement d’Ethereum.

La communauté Shiba Inu attend le lancement d’un jeu NFT pour graver plus de jetons SHIB, réduisant ainsi le pourcentage de l’offre de memecoin en circulation. Un jeu mobile, Bricks Buster, brûle des jetons SHIB grâce aux revenus publicitaires.

Travis Johnson, le développeur de Bricks Buster, déclare que le jeu consomme près de 10 $ par jour des revenus publicitaires de Google. Johnson a été cité comme disant :

Si la ShibArmy s’impliquait vraiment, nous pourrions littéralement brûler des milliers de dollars par jour, sans frais pour la ShibArmy. Brûler 500 000 milliards de SHIB va prendre beaucoup de temps, quelle que soit la manière dont nous nous y prenons. C’est juste une question de cohérence et de mise en œuvre d’autant de nouvelles stratégies de brûlure que possible.

Mark Cullen, un analyste de crypto-monnaie, a évalué la tendance des prix SHIB et a prédit que Shiba Inu est susceptible de sortir du canal à la baisse. Le premier objectif de l’analyste pour le prix SHIB est de 0,0000786 $.

Avis de non-responsabilité : Netcost-Security a contacté les principaux développeurs d’Ethereum pour obtenir une déclaration officielle sur les développements récents, mais il n’a pas encore eu de réponse.