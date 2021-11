Les indicateurs clés d’Ether brossent un tableau baissier : Santiment | Cryptomonnaie

Alors que l’éther, le jeton natif de la blockchain d’Ethereum, reste sur une trajectoire ascendante, des métriques telles que les adresses actives, les volumes de transactions se sont découplés de la hausse des prix. Selon la société d’analyse de blockchain Santiment, ces divergences négatives indiquent la possibilité d’un recul des prix.

Les adresses actives quotidiennes (24 heures) d’Ether, un proxy pour la participation des utilisateurs, ont culminé au-dessus de 670 000 fin octobre et ont diminué depuis, s’écartant du prix croissant de la crypto-monnaie.

L’utilisation du réseau affecte la demande de crypto-monnaie et peut influencer son prix. Une augmentation du nombre d’adresses actives ainsi qu’une augmentation des prix confirmeraient une tendance à la hausse. Ainsi, les analystes s’interrogent souvent sur la pérennité des gains de prix chaque fois que la hausse des prix s’accompagne d’une baisse de la participation active des utilisateurs sur le réseau.

Une autre raison d’être prudent est la forte divergence entre les prix et les volumes de transactions observée dans le graphique ci-dessous.

Alors que l’éther continue de tracer des plus bas et des plus hauts plus élevés, une reprise soutenue des volumes de transactions quotidiennes reste insaisissable. Selon la théorie de l’analyse technique, un rallye à faible volume est souvent de courte durée.

Une divergence baissière similaire est observée dans le volume social de l’éther, une mesure représentant le degré de bavardage de la foule à propos de l’éther sur divers canaux de médias sociaux, y compris les groupes Telegram et les subreddits crypto.

« Un tas de divergences de longue durée nous amènent à penser que nous devons baisser », a noté Santiment dans un article sur les analyses du marché publié tôt vendredi. « Ce sont vraiment inquiétants. »

« Il y a 50/50 chances que le marché monte assez souvent une fois de plus après la divergence … juste pour embrouiller les commerçants », a déclaré Santiment, ajoutant qu’il pourrait y avoir une poussée supplémentaire avant un crash.

Les études techniques d’Ether indiquent également une fatigue de la tendance haussière.

L’histogramme MACD quotidien, un indicateur utilisé pour évaluer la force et les changements de tendance, prédit des sommets plus bas, contredisant la tendance des prix plus élevés. La divergence indique un affaiblissement de la dynamique haussière et précède souvent les baisses de prix.

Cela dit, un retrait, le cas échéant, pourrait être superficiel et de courte durée, car l’éther pourrait être confronté à une compression de l’offre, comme indiqué dans le bulletin d’information First Mover de mardi.

L’éther se négociait à près de 4 745 $ au moment de la publication, ce qui représente un gain de 10 % pour le mois. La crypto-monnaie a atteint un sommet à vie de 4 865 $ mercredi.