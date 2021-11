Le prix de Solana surpassera Ethereum alors que SOL envisage un rallye explosif à 800% | Cryptomonnaie

Le prix de Solana semble se diriger vers son prochain objectif à 310 $ avant de mettre d’autres objectifs optimistes sur le radar.

L’Ethereum-killer est l’une des rares blockchains publiques actuellement existantes qui pourraient atteindre des millions de transactions par seconde.

Compte tenu de l’historique des prix SOL, le jeton pourrait facilement grimper de 800% à plus de 1 500 $.

Le prix de Solana a connu une flambée considérable, grimpant de plus de 1000% depuis la mi-juillet de cette année. Le rallye du tueur d’Ethereum n’est pas encore terminé, car SOL pourrait répéter l’histoire alors qu’une cible massivement optimiste a été mise sur le radar depuis qu’un schéma graphique haussier s’est formé. L’altcoin, qui se classe cinquième en termes de capitalisation boursière, pourrait facilement surpasser l’ETH, car les deux jetons sont en concurrence pour l’adoption.

Prix ​​Solana renforcé par une adoption croissante

Le prix de Solana pourrait être lié à une flambée explosive car sa blockchain native est l’une des rares blockchains avec une feuille de route pour faire évoluer des millions de transactions. Selon le milliardaire de crypto-monnaie Sam Bankman-Fried, le protocole est l’une des rares blockchains publiques actuellement existantes qui pourraient atteindre des millions de transactions par seconde pour des fractions de centime par transaction.

Il a ajouté que peu d’autres blockchains se sont concentrées sur l’évolutivité et la réduction des frais, y compris Ethereum. Bankman-Fried a souligné que les entreprises d’applications à grande échelle devraient être en mesure de prendre en charge des centaines de millions à des milliards d’utilisateurs et de transactions par seconde.

Les transactions Ethereum prennent un temps relativement long à traiter, et ses frais de gaz – frais de transaction – sont relativement élevés. L’alternative ETH, Solana permet aux utilisateurs de payer des frais beaucoup plus bas et de recevoir des temps de transaction plus rapides. Les avantages offerts par le protocole SOL incitent les utilisateurs à rester dans l’écosystème, en particulier pour les applications financières décentralisées et les achats de jetons non fongibles (NFT).

Alors que les frais de gaz Ethereum sont de nouveau à la hausse tandis que l’activité sur le réseau reprend, les utilisateurs pourraient voir la blockchain Solana comme une alternative viable. Depuis le lancement du protocole en avril 2020, le prix du SOL a augmenté d’environ 16 000 % jusqu’à présent cette année, devenant la cinquième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière en moins de deux ans.

Le prix de Solana pourrait facilement octupler

Le prix de Solana a formé un motif de fanion haussier sur le graphique journalier, suggérant une perspective qui oscille en faveur des acheteurs. En mesurant le mât du modèle technique, SOL devrait grimper de 89 % et atteindre 310 $.

Depuis la cassure au-dessus de la limite supérieure de la configuration graphique dominante à 166 $ le 20 octobre, les perspectives haussières ont été validées et SOL a déjà bondi de 57%, atteignant son plus haut historique à 260 $. Le prix de Solana n’est maintenant qu’à 19% de l’objectif conservateur à court terme haussier à 310 $.

Graphique journalier SOL/USDT

À plus long terme, le prix Solana a le potentiel de grimper de 800% vers 1 523 $, la mesure de l’ascension du bas vers le haut du mât du drapeau du taureau. Bien que ce chiffre puisse sembler important au premier abord, SOL a connu une formidable progression de plus de 1 300 % depuis la dernière fois que le jeton a présenté le même schéma graphique.

Le modèle de fanion haussier qui s’est formé le 22 décembre et a éclaté le 26 mars a présenté un objectif de hausse de 94% pour SOL mais a réalisé une course haussière de 290%. La tranche au-dessus de la ligne de tendance supérieure du modèle à 14 $ a finalement vu le prix de Solana augmenter de 1 360 %, atteignant le sommet du mât du modèle graphique le plus récent à 215 $.

Graphique journalier SOL/USDT

Cependant, le prix de Solana pourrait connaître des périodes de retracement et de correction alors que le jeton explore un support fiable avant de monter plus haut. SOL pourrait découvrir un support immédiat à la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours à 222 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6% à 209 $.

Des lignes de défense supplémentaires peuvent émerger au SMA de 50 jours, qui coïncide avec la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) à 184 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8% à 169 $.