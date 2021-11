La baisse d’hier était-elle une correction avant la poursuite de la croissance ? | Cryptomonnaie

Après la forte baisse d’hier, les pièces restent dans la zone rouge ; cependant, certains actifs numériques sont revenus à la tendance haussière.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Hier matin, les traders ont repoussé le prix du Bitcoin à l’EMA55 horaire, et pendant la journée, cette moyenne mobile a freiné l’assaut des vendeurs. Dans l’après-midi, les acheteurs ont formé une dynamique haussière assez forte qui a forcé le prix du Bitcoin (BTC) à renouveler son plus haut historique à 69 000 $.

Graphique BTC/USD par TradingView

Dans la soirée, le volume des achats a diminué et les traders n’ont pas pu continuer leur course vers la zone des 70 000,00 USD. En fin de journée, le marché a été secoué par une puissante impulsion baissière qui a franchi le support des 64 895 $ et a marqué un minimum local autour de 62 850 $.

Aujourd’hui, les acheteurs du jour au lendemain ont tenté de restaurer la paire au-dessus du niveau de 100 % de Fibonacci, mais dans la matinée, le prix n’a pas pu prendre pied au-dessus de ce niveau. Avant que le marché teste le niveau psychologique très important de 70 000 $, on observe une dynamique de prix assez nerveuse. Par conséquent, des fluctuations de prix assez importantes sont possibles au cours de la journée.

Bitcoin se négocie à 64 467 $ au moment de la publication.

ETH/USD

Hier matin, les vendeurs ont repoussé le prix de l’Ethereum (ETH) dans la zone de support de 4 680 $. Les acheteurs ont réussi à stopper le pullback et, après une courte consolidation, la parité est rapidement remontée vers la zone haute. Dans la soirée, ETH a réussi à renouveler son maximum absolu juste au-dessus de la barre des 4 868 $ avant que le prix ne commence à baisser fortement.

Graphique ETH/USD par TradingView

Les traders ont réussi à percer le support de l’EMA55 de quatre heures et à marquer un minimum local d’environ 4 450 $. La nuit, le prix de l’ETH a rebondi au-dessus de la moyenne mobile EMA55 et essaie maintenant de prendre pied au-dessus. Si cela réussit, on peut alors assister à une reprise intensive de la paire dans la zone des 4 900 $.

Si les traders reprennent les ventes en volume aujourd’hui, la baisse vers la zone de support de 4 360 $ est possible.

Ethereum se négocie à 4 695 $ au moment de la publication.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) a affiché des performances pires que Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) car la baisse a représenté 5,40%.

Graphique BNB/USD par TradingView

Malgré la baisse d’hier, Binance Coin (BNB) reste dans la zone haussière après avoir rebondi de la résistance à 570 $. Pour le moment, ni les acheteurs ni les vendeurs ne dominent, ce qui signifie que le commerce latéral dans la zone autour de 600 $ à 630 $ est le scénario le plus probable jusqu’à la fin de la semaine.

BNB se négocie à 628,60 $ au moment de la publication.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le plus grand perdant aujourd’hui car la pièce a chuté de 6,77 %.

Graphique ADA/USD par TradingView

Cardano (ADA) continue de négocier sur le large canal soutenu par un volume de négociation élevé. Actuellement, l’altcoin est situé autour de la zone la plus liquide, ce qui signifie que les traders n’ont pas accumulé suffisamment de puissance pour un mouvement brusque. Dans ce cas, le trading latéral reste l’action de prix la plus probable pour les prochains jours.

ADA se négocie à 2,087 $ au moment de la publication.