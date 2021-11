Le prix de l’OMG chute d’un tiers après l’instantané du largage aérien de BOBA | Cryptomonnaie

Les utilisateurs attendaient avec impatience cet instantané depuis un certain temps, mais alors qu’ils obtiendront des jetons BOBA plus tard dans le mois, la valeur de leurs jetons OMG a chuté d’un tiers aujourd’hui.

Le prix du réseau OMG (OMG) a plongé de 33%, passant d’un sommet quotidien de 19,35 $ à environ 13 $ immédiatement après l’achèvement de l’instantané pour un largage du réseau Boba.

L’instantané de tous les portefeuilles contenant des jetons OMG sur le réseau Ethereum et le réseau Boba de couche deux a eu lieu vendredi à 00h00 UTC. Les détenteurs d’OMG au moment de l’instantané recevront BOBA, le jeton de gouvernance pour BobaDAO le 19 novembre.

Boba est une solution de couche deux d’Optimistic Rollup qui aide à faire évoluer les contrats intelligents Ethereum, construits par l’équipe Enya en tant que principaux contributeurs de la Fondation OMG. Les détenteurs de jetons BOBA seront éligibles pour soumettre et voter sur des propositions pour Boba DAO.

Boba Network a tweeté à 00h04 UTC que l’instantané s’était produit au bloc Ethereum 13597967 et au bloc Boba Network 15354.

Environ dix minutes plus tard, le compte 100eyes Crypto Scanner a tweeté une « Alerte d’activité bizarre » sur la chute spectaculaire des prix qui pourrait avoir été causée par les détenteurs d’OMG essayant de devancer l’action sur les prix de « vendre l’actualité ».

Boba Network a annoncé le largage le 20 septembre, alors que OMG était à environ 9,50 $. Le largage faisait partie d’une campagne plus large visant à faire connaître Boba Network en lançant son réseau principal.

Depuis lors, OMG a connu deux pics de prix importants entre le 29 septembre et le 5 octobre à 16,76 $, et encore plus récemment le 5 novembre à un sommet de près de quatre ans de 19,35 $. Les analystes avaient anticipé un potentiel de prix plus élevé sur OMG depuis l’annonce de Boba en raison du grand intérêt suscité par le largage.

Les 10 principaux échanges crypto, notamment Binance, Crypto.com, Huobi, Gate.io, Bitfinex, Binance.US et FTX, prennent en charge le largage BOBA pour ses utilisateurs.

Le prix de l’OMG a connu une lente progression depuis le 21 juillet de cette année, lorsque le prix a atteint un creux de 3,21 $ en quatre ans, selon Coingecko.