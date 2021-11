Binance gèle les retraits de doge alors que les utilisateurs déclarent avoir été invités à restituer des pièces qu’ils n’ont pas | Cryptomonnaie

Les utilisateurs de Binance disent que l’échange crypto ne leur permet d’effectuer aucun retrait jusqu’à ce qu’ils renvoient le DOGE.

Binance a temporairement suspendu les retraits de DOGE à la suite d’une mise à niveau, a annoncé jeudi la société.

« Nous avons découvert un problème mineur avec les retraits du réseau DOGE sur Binance après avoir effectué une mise à jour de version le 10-11-21 », a déclaré Binance dans un article jeudi matin sans préciser quel était le « problème mineur ». «En conséquence, nous avons temporairement suspendu les retraits du réseau DOGE jusqu’à ce que ce problème soit résolu. Binance travaille activement avec l’équipe du projet DOGE pour résoudre le problème. »

Mais la mise à niveau semble avoir créé des problèmes importants pour certains de ses utilisateurs. Ces utilisateurs affirment que l’échange crypto a d’abord initié le retrait du dogecoin sans leur consentement, et demande maintenant à ces utilisateurs de restituer le dogecoin qu’ils n’ont pas actuellement sur leurs comptes Binance.

Des captures d’écran partagées avec CoinDesk par plusieurs utilisateurs de Binance montrent que Binance leur a demandé de renvoyer DOGE à l’échange, sinon leur fonction de retrait sur l’échange resterait désactivée. Mais les utilisateurs concernés ont déclaré qu’ils n’avaient même pas de DOGE dans leurs comptes Binance à retourner.

Dans un fil de tweet publié jeudi par un compte Twitter représentant les développeurs de dogecoins, les développeurs ont expliqué que les transactions de retrait initiales semblaient avoir été des tentatives de suivi pour effectuer des transactions demandées il y a des années qui étaient « bloquées » en raison de « frais insuffisants ».

La mise à niveau du réseau Dogecoin initiée il y a quelques jours semble avoir déclenché ces anciennes transactions, selon le fil de tweet. Sur la page github de la mise à niveau, il est indiqué que la mise à niveau a finalisé « une nouvelle recommandation de frais minimum » pour tous les participants sur le réseau ; les développeurs pensent donc que les transactions bloquées semblent avoir été retentées, même lorsque les utilisateurs ne possèdent plus les pièces.

Les développeurs Dogecoin ont affirmé qu’ils avaient essayé de travailler avec Binance lorsque l’échange a contacté pour la première fois il y a plus d’un an sur les « transactions bloquées », mais ils « n’ont pas été informés si oui ou non [Binance] suivi » leurs instructions pour résoudre le problème.

Binance n’a pas immédiatement répondu aux demandes d’informations supplémentaires sur le problème.