Miami distribuera gratuitement du Bitcoin aux résidents des bénéfices sur la pièce de monnaie de la ville | Cryptomonnaie

La course pour établir le plus grand centre de cryptomonnaie des États-Unis s’intensifie, Miami devenant un leader en générant des millions de dollars de rendement grâce au jalonnement de Miami Coin.

Chaque résident de Miami avec un portefeuille numérique sera éligible pour recevoir un dividende Bitcoin selon le maire Francis Suarez.

« Nous allons être la toute première ville d’Amérique à donner le rendement du Bitcoin sous forme de dividende directement à ses résidents », a déclaré Suarez dans une interview le 11 novembre.

Citycoins a lancé la crypto-monnaie MiamiCoin en août, qui aide à financer des projets municipaux en générant un rendement.

Staking MiamiCoin a généré des rendements supérieurs à 21 millions de dollars pour la ville. Son portefeuille de réserve convertit les dépôts de MiamiCoin en USD sur la base des commandes des responsables de la ville. Suarez a déclaré que si les rendements se maintiennent à ce taux, il est possible qu’ils puissent couvrir entièrement les besoins fiscaux de la ville.

Pourquoi ne taxez-vous pas moins les gens? https://t.co/YXQGZlsPKI – Parker Lewis (@parkeralewis) 11 novembre 2021

Cependant, les résidents n’auront pas à posséder de MiamiCoin pour être éligibles au BTC gratuit.

« Nous allons créer des portefeuilles numériques pour nos résidents », a déclaré Suarez. « Et nous allons leur donner Bitcoin directement à partir du rendement de MiamiCoin. »

Il a déclaré que l’objectif ultime était de mettre Bitcoin entre les mains de plus en plus de personnes.

En ce qui concerne les législateurs locaux, Suarez est l’un des plus grands partisans de Bitcoin. Pas plus tard que la semaine dernière, Suarez et le maire de New York, Eric Adams, ont annoncé qu’ils allaient accepter leurs prochains chèques de paie en Bitcoin. Leur engagement a été rapidement égalé par Jane Castor, maire de Tampa Bay, en Floride.

En février, le maire Suarez a annoncé son intention de transformer la ville de Miami en une plaque tournante majeure de la crypto-monnaie en promulguant les «lois crypto les plus progressistes». À juste titre, la conférence Bitcoin de cette année s’est tenue à Miami, attirant la plus grande foule de l’histoire de l’événement annuel.

Suite à l’annonce de Suarez, le prix de la Miami Coin a bondi de 18% pour atteindre un sommet quotidien de 0,02369489 $ selon Coingecko.

Cointelegraph a contacté le bureau du maire pour plus d’informations.