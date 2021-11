Les DEX croissent plus vite que les CEX, mais Binance voit toujours 171 millions de visiteurs en un mois | Cryptomonnaie

Selon les données de Chainalysis, le nombre de DEX a doublé entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, tandis que le nombre de CEX est resté à peu près le même.

Un nouveau rapport Chainalysis montre que le nombre d’échanges décentralisés (DEX) augmente plus rapidement que tous les autres types d’échanges crypto. Mais des données Web similaires montrent que les échanges centralisés sont loin d’être impopulaires, Binance ayant enregistré 171 millions de visiteurs en octobre.

Chainalysis a publié un rapport sur les échanges crypto le 11 novembre et a fourni une analyse en divisant les échanges par leurs modèles commerciaux, y compris les DEX, les CEX, les courtiers de gré à gré (OTC), les plateformes de dérivés et les échanges à haut risque avec un minimum de connaissance de votre exigences du client (KYC).

Selon les données, le nombre de DEX entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021 a augmenté de plus de 100% pour se situer à environ 205 en juin de cette année. En comparaison, le nombre de CEX est temporairement passé d’environ 100 à 120, avant de retomber dans la région des 100 au cours de cette période.

Le nombre de courtiers de gré à gré a également augmenté de manière significative, gagnant environ 50 % pour se situer à la barre des 150 au troisième trimestre 2021. Le nombre de bourses de produits dérivés a légèrement augmenté pour atteindre environ 125 en 2019, et s’est essentiellement maintenu dans la région depuis, bien qu’il soit élevé. les échanges à risque ont éclaté au milieu de 2020 aux alentours de la barre des 150, avant de chuter fortement en dessous de 100 au troisième trimestre 2021.

Croissance des échanges crypto actifs : Chainalysis

«Bien sûr, le nombre d’échanges actifs dans chaque catégorie n’est pas le seul moyen de juger de la santé de ces catégories. Après tout, les entreprises de crypto-monnaie n’essayent pas simplement de survivre, elles doivent développer leur base d’utilisateurs et leurs volumes de transactions pour prospérer », indique le rapport.

L’image devient plus claire lorsque nous devenons plus granulaires et que nous incorporons la taille des échanges et la prise en charge de la rampe d’activation/de désactivation fiat. Les grands DEX étaient la catégorie à la croissance la plus élevée, tandis que les grands OTC, les grands échanges crypto-à-fiat et les grands échanges de produits dérivés ont connu une croissance modeste. pic.twitter.com/97hrVs1vYm

– Chainalysis (@chainalysis) 10 novembre 2021