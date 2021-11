Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Bitcoin & Solana – American Wrap 11 novembre | Cryptomonnaie

Shiba Inu doit détenir un soutien clé pour éviter la capitulation totale

Le prix du Shiba Inu s’est retrouvé mercredi victime de la pression à la vente sur tous les marchés financiers. Shiba Inu a trouvé un support technique au retracement de 50 % de Fibonacci à 0,000049 $, mais les achats semblent se tarir. En conséquence, Shiba Inu risque fortement de capituler vers 0,0000100 $.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos atteignent de nouveaux sommets avec une tendance haussière intacte

Le prix du bitcoin a augmenté hier et a atteint de nouveaux sommets historiques autour de 69 123,70 $, mais a ensuite subi la pression des prises de bénéfices lors de la session américaine, les marchés mondiaux étant secoués par des données d’inflation plus élevées que prévu. Un schéma similaire s’est déroulé pour l’action des prix Ethereum et Ripple. Avec la clôture de la session américaine aujourd’hui, les investisseurs auront la possibilité de réévaluer la situation et de regarder au-delà de l’impression d’inflation pour déterminer si les marchés s’ouvriront en mode risque demain ou se débarrasseront des inquiétudes liées à l’inflation et se concentreront à nouveau sur les plusieurs courses haussières qui ont sont en cours.

Les traders Solana achètent la baisse mais le potentiel de hausse de SOL est plafonné à 280 $

Le prix de Solana risquait davantage de subir un mouvement catastrophique plus bas lors de la pression de vente de mercredi que la plupart des crypto-monnaies. C’est un témoignage de la force et du sentiment haussier de Solana que non seulement le retracement était limité, mais que Solana a continué à se négocier près de ses plus hauts historiques. Deux possibilités d’échanges sont désormais présentes.