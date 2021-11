L’action des prix de Cardano fait trembler les traders et les traders malgré l’objectif de 2,50 $ de l’ADA | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano a causé de la douleur à long et à court terme.

Entrée courte possible limitée par un support à court terme.

Une entrée longue possible nécessite un gain substantiel avant que les acheteurs puissent entrer en toute sécurité.

L’action des prix de Cardano a été l’une des crypto-monnaies les plus volatiles et les plus indécises de toutes les crypto-monnaies à forte capitalisation boursière. En conséquence, la vente massive de mercredi a mis fin à ce qui ressemblait au début d’une nouvelle phase d’expansion haussière. Cependant, des opportunités commerciales de poids et de probabilités égales sont désormais présentes.

Le prix de Cardano, bien que mitigé, offre deux opportunités d’entrée claires qui définiront probablement la tendance pour le reste de 2021

Le prix de Cardano a une idée d’entrée longue théorique idéale sur la cassure d’un modèle Split Triple-Top sur son graphique à points et à chiffres de 0,05 $/3 cases. L’idée longue est un stop d’achat à 2,45 $, un stop loss à 2,20 $ et un objectif de profit à 3,15 $. La force de cette idée longue repose sur un autre facteur en plus de la cassure au-dessus d’un triple sommet : le prix revient au-dessus de la configuration en coin descendant. Un trailing stop à trois cases pourrait aider à protéger tout profit potentiel généré.

ADA/USD 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Le commerce long théorique est invalidé si le prix Cardano tombe en dessous de 2,00 $.

L’idée courte hypothétique est un stop de vente à 1,90 $, un stop loss à 2,10 $ et un objectif de profit à 1,20 $. L’entrée de configuration courte est sur la cassure en dessous d’un triple fond. Parce qu’une cassure du triple fond est un événement baissier, un élan important suit généralement.

Cet élan pourrait pousser le prix de Cardano en dessous de la ligne de tendance inférieure du biseau descendant et générer un énorme piège à traders. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée.

ADA/USD 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée courte est invalidée si le prix Cardano dépasse 2,40 $.