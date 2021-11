Les traders Solana achètent la baisse mais le potentiel de hausse de SOL est plafonné à 280 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a chuté de 9% lors de ventes massives à l’échelle du marché en réponse à l’incertitude entourant le fiasco d’Evergrande.

Les acheteurs sont intervenus et ont rallié Solana au-dessus du quotidien Tenkan-Sen.

Le potentiel de hausse est limité alors que les risques de baisse persistent.

Le prix de Solana risquait davantage de subir un mouvement catastrophique plus bas lors de la pression de vente de mercredi que la plupart des crypto-monnaies. C’est un témoignage de la force et du sentiment haussier de Solana que non seulement le retracement était limité, mais que Solana a continué à se négocier près de ses plus hauts historiques. Deux possibilités d’échanges sont désormais présentes.

Solana rebondit fort après la vente massive du marché, mais la direction à court terme n’est pas claire

Le prix Solana a une configuration longue théorique avec un ordre d’achat stop à 252,50 $, un stop loss à 242,50 $ et un objectif de profit à 297,50 $. Cependant, l’entrée a certaines conditions à déclencher. Au moins un triple sommet ou un triple sommet divisé doit se former à 250 $ pour que l’entrée devienne valide. La raison de ceci est due à la colonne étendue de Xs dans la colonne X actuelle. Par conséquent, un retrait est nécessaire pour confirmer que toute cassure au-dessus de 250 $ serait probablement durable. De plus, alors que l’objectif de profit projeté est de 297,75 $, le nombre psychologique de 300 $ sera probablement le plus susceptible d’être touché.

SOL/USDT 2,50 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Le côté long de la transaction sera invalidé si la colonne X actuelle atteint l’entrée avant qu’un triple sommet ne se développe ou si le prix de Solana passe en dessous de 220 $.

Du côté court du marché, une entrée courte hypothétique se développe sur la base d’un modèle de pôle. L’idée d’entrée courte serait un ordre stop de vente au renversement à trois cases de la colonne X actuelle (actuellement à 230 $ au moment de la publication), un stop loss de quatre cases et un objectif de profit projeté à 155 $ – mais l’inconvénient le profit peut être limité à la structure de support sur l’angle de tendance haussière à 180 $.

SOL/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et figures d’inversion

Si Solana atteint la zone de valeur de 300 $, l’idée d’entrée courte hypothétique est invalidée.