Pourquoi Polkadot est le seul jeton utilitaire Web3 offrant les récompenses les plus élevées aux détenteurs | Cryptomonnaie

Polkadot a publié une nouvelle mise à jour portant sur le « Trilemme du jeton utilitaire », expliquant la durabilité de Polkadot par conception.

Le processus de gouvernance clair et la conception de la plate-forme de Polkadot, maximisant la production sociale.

Les analystes ont fixé un objectif de 100 $ pour le DOT, sur la base d’une tendance notée avant la précédente hausse des prix de l’altcoin.

Polkadot est le jeton utilitaire Web3 qui est durable et offre aux détenteurs des rendements stables et relativement plus élevés. Les analystes ont une vision optimiste du DOT en tant que première vente aux enchères de machines à sous Parachain.

Polkadot aborde le trilemme des jetons utilitaires

La première vente aux enchères de machines à sous Parachain est en cours sur le réseau Polkadot. Le jeton Web3 décentralisé se prépare à un avenir multi-chaînes avec ses enchères Parachain.

Polkadot propose une gamme de services qui incluent des slots Parachain avec une sécurité partagée et des moyens technologiques pour communiquer au sein de l’écosystème.

Polkadot est un jeton décentralisé où le protocole ne fixe pas le prix du service mais est plutôt déterminé de manière compétitive par les utilisateurs. Étant donné que l’écosystème utilise le jeton natif DOT dans les prêts participatifs et le jalonnement, l’utilité et l’adoption de Polkadot augmentent régulièrement.

Le trilemme des jetons d’utilité indique que seules deux caractéristiques sur trois peuvent être maintenues en équilibre. Les trois caractéristiques sont la liaison des jetons des utilisateurs, la valeur constante des jetons et une valeur constante des services fournis.

En appliquant le trilemme à l’écosystème Polkadot, nous voyons que la configuration générale du jeton Web3 est stable. Le jeton n’est pas surévalué et la génération de valeur provient des enchères Parachain, des prêts, du jalonnement et de l’augmentation des cas d’utilisation.

D’autres plates-formes décentralisées peuvent adopter un comportement de fixation des prix par conception. Shiba Inu a récemment mis en place une politique de brûlure similaire à celle d’Ethereum. Les projets ont recours à la combustion ou au retrait permanent des jetons de la circulation pour augmenter le prix du jeton.

D’autre part, le DOT repose sur l’augmentation de l’utilité en maintenant l’équilibre et en offrant une valeur élevée aux détenteurs de jetons.

Les analystes de crypto-monnaie ont évalué la tendance des prix du DOT et ont prédit un rallye à 100 $ sur la base des performances de l’altcoin au cours des cycles précédents.

Un analyste pseudonyme de crypto-monnaie @ Hayess5178 a prédit avec précision la hausse des prix du DOT il y a une semaine. L’analyste pense que le prix DOT pourrait atteindre 100 $ au cours de la semaine prochaine.