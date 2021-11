Shiba Inu doit détenir un soutien clé pour éviter la capitulation totale | Cryptomonnaie

Prix ​​Shiba Inu sur le fil d’un couteau à l’approche de sa zone de support finale.

Un crash flash est probable si les acheteurs ne sont pas en mesure de prendre en charge Shiba Inu.

Cependant, un potentiel de hausse existe et pourrait initier une contraction massive.

Le prix du Shiba Inu s’est retrouvé mercredi victime de la pression à la vente sur tous les marchés financiers. Shiba Inu a trouvé un support technique au retracement de 50 % de Fibonacci à 0,000049 $, mais les achats semblent se tarir. En conséquence, Shiba Inu risque fortement de capituler vers 0,0000100 $.

Le prix du Shiba Inu risque de chuter de -80%, mais les traders pourraient surprendre les vendeurs à découvert en retard

L’action des prix de Shiba Inu développe l’un des modèles de points et de chiffres baissiers les plus recherchés : la catapulte baissière. La catapulte baissière se forme après une cassure en dessous d’un triple fond, suivie d’un léger rebond des acheteurs, puis d’une cassure en dessous d’un double fond. Il existe une idée courte théorique avec un ordre stop de vente à 0,0000400 $, un stop loss à 0,0000550 $ et un objectif de profit à 0,0000100 $. En fin de compte, les traders Shiba Inu doivent détenir cette zone de valeur de 0,00000400 $, sinon Shiba Inu pourrait faire face à un crash flash très violent. Cependant, en cas de cassure en dessous du double fond, le risque de baisse peut être limité à la zone de valeur de 0,0000150 $.

0,000005 $/3 boîtes de points d’inversion et graphique des chiffres

La configuration courte sera invalidée si le prix de Shiba Inu dépasse 0,000057 $.

Du côté long du marché, il existe une opportunité d’achat agressive basée sur une configuration de Pole Pattern. L’entrée longue hypothétique serait un ordre stop d’achat à l’expansion de 100 % de Fibonacci à 0,0000550 $, un stop loss à 0,00000475 $ et un objectif de profit à 0,0000900 $. L’entrée est agressive car elle est basée sur une inversion à trois cases près d’un nouveau test du modèle de triangle descendant précédent et risque d’être rejetée rapidement. Cependant, si les acheteurs peuvent maintenir le prix du Shiba Inu au-dessus du triangle descendant, cela déclenchera probablement une courte compression et attirera un grand nombre d’acheteurs FOMO.

0,000025 $/3 boîtes de points d’inversion et graphique des chiffres

L’idée de transaction longue hypothétique est invalidée si le prix de Shiba Inu continue de baisser en dessous du niveau de 0,000040 $.