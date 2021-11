Bitcoin recule après avoir atteint ATH à 69 000 $, les meilleurs gagnants de crypto à surveiller en ce moment | Cryptomonnaie

Avec un certain nombre de nouvelles pour soutenir Bitcoin, octobre s’est avéré être exactement ce que les traders espéraient. Après que le premier ETF Bitcoin très attendu a fait ses débuts sur le NYSE, la valeur de Bitcoin a récemment augmenté, atteignant de nouveaux sommets astronomiques.

]Ainsi, pour la première fois de l’histoire, le prix du BTC a brièvement atteint un niveau record de 69 044 $ mercredi, avant de reculer à environ 65 000 $ actuellement. Un jour plus tôt, il a atteint un sommet historique de 68 600 $ après avoir dépassé son ATH d’octobre de 67 000 $.

Pendant ce temps, les récents événements sur le marché boursier ont amené certains acteurs du marché à croire que les prix du BTC pourraient être en difficulté. Il y avait des rapports contradictoires quant à savoir si le géant chinois de l’immobilier Evergrande avait fait défaut sur ses paiements de prêt en souffrance juste avant la récente chute des prix de Bitcoin. Cela a fait craindre une crise financière plus large qui pourrait s’étendre au marché de la cryptomonnaie. Cependant, une correction est une pratique habituelle pour Bitcoin après des sauts vers des sommets historiques.

Étant donné que Bitcoin valait 15 000 $ par pièce il y a tout juste un an, la crypto phare a franchi plusieurs étapes et les derniers records sont un exploit étonnant. Dans l’état actuel des choses, la crypto est devenue une sensation grand public plutôt qu’une niche ésotérique de la finance.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC avait augmenté de 5,45% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 65 323,50 $.

Source : TradingView

L’indicateur technologique indique une poursuite de la tendance haussière

Si nous examinons l’indicateur de dynamique du volume d’équilibre (OBV), nous verrons la ligne OBV augmenter et le prix également augmenter. Une telle convergence indique que la tendance haussière prend de l’ampleur.

Source : TradingView

Cependant, l’OBV à lui seul ne peut pas fournir une image claire de ce qui va probablement suivre, il est donc crucial de prendre en compte d’autres indicateurs et le contexte de l’actualité.

Des fondamentaux solides soutiennent la tendance haussière

Le mois de novembre a débuté dans le vert, avec des prix de la cryptomonnaie plus élevés dans tous les domaines après le lancement très attendu de l’ETF basé sur le bitcoin de ProShares le mois dernier.

Dans ce qui devrait être un autre grand événement pour l’industrie de la cryptomonnaie, la société de prêt de crypto-monnaie BlockFi a déposé auprès de la SEC un fonds négocié en bourse pour le bitcoin au comptant. Son objectif d’investissement est d’acheter et de détenir des bitcoins physiques par l’intermédiaire d’un dépositaire non divulgué, contrairement aux indices de référence des produits dérivés.

Cependant, les analystes disent que les perspectives ne sont pas très prometteuses pour les ETF bitcoins au comptant, car la Securities and Exchange Commission (SEC) préfère apparemment les produits dérivés aux ETF bitcoins au comptant. Il reste donc à voir si la SEC l’approuve.

En regardant les prédictions des experts, l’objectif de prix du BTC est estimé à 146 000 $ par JP Morgan, tandis qu’un objectif à court terme de 73 000 $ est attendu pour 2022.

« Compte tenu de l’importance des investissements financiers dans l’or, une telle éviction de l’or en tant que » monnaie alternative « implique un gros avantage pour le bitcoin à long terme », a déclaré Panigirtzoglou, analyste en stratégie pour les marchés mondiaux de JP Morgan.

Selon lui, Bitcoin est unique en termes de perception de l’or numérique et il n’a pas de rivaux parmi les autres cryptos.

Ethereum peut-il maintenir son rallye ?

Suivant les traces de son grand frère BTC, la crypto n°2 mondiale a atteint mercredi un nouveau record historique de 4 865 $ après avoir dépassé son précédent record de 4 800 $ mardi pour la première fois. Ethereum a ajouté 9,7% jusqu’à présent ce mois-ci.

Il profite d’une dynamique de croissance au milieu du battage médiatique autour de la finance décentralisée car c’est un acteur clé de DeFi. Cependant, cela peut être son côté faible. Selon JPMorgan, la blockchain d’Ethereum est confrontée à une concurrence féroce de la part d’autres blockchains, qui tentent effectivement de copier ses fonctionnalités pour les contrats intelligents, DeFi, NFT et autres applications.

« À son tour, cela crée le risque que l’augmentation substantielle de l’activité du réseau ethereum au cours des années à venir intégrée dans le prix actuel de 4 100 $ ne se matérialise pas », a noté Panigirtzoglou de JP Morgan.

Il s’attend à une baisse d’environ 67% de l’ETH sur la base du prix de la juste valeur.

Je ne suis pas si pessimiste quant à l’avenir d’Ethereum, car il a son mécanisme de combustion pour augmenter la valeur de la pièce. Après le lancement très attendu de la première phase d’Ethereum 2.0, qui est prévu pour le début de 2022, les frais de gaz, devenus eux-mêmes un mème, vont être ramenés à des niveaux proches de zéro. Avec des vitesses plus élevées et une empreinte carbone beaucoup plus verte, Ethereum ne peut s’empêcher de sauver ses positions et de rester compétitif en 2022.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH s’échangeait à 4 710,92 $, en hausse de 3,71 % au cours des dernières 24 heures.

Source : TradingView

Ces mouvements de prix record interviennent au milieu d’un rallye plus large sur le marché des crypto-monnaies, sa capitalisation totale dépassant les 3 000 milliards de dollars plus tôt cette semaine.

Source : TradingView

Les huit meilleurs gagnants de crypto

Ethereum Meta (ETHM) a été le premier gagnant du marché de la cryptomonnaie au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 0,00001892 $ au moment de la rédaction et affichant un gain quotidien astronomique de 15 148,39 %. Avec ses nouveaux contrats intelligents Ethereum Meta, Ethereum Meta permet des paiements anonymes directs entre les parties. Les transactions Ethereum Meta existent aux côtés des transactions non anonymes.

Le lithium (LITH) a été le deuxième gagnant, s’échangeant à 0,5194 $, en hausse de 728,92 % au cours des dernières 24 heures. La pièce promeut un modèle monétaire qui permet aux investisseurs à petit capital de subvertir l’investissement traditionnel dans le concentré de lithium en hausse.

Aurora (AOA) était la troisième pièce la plus performante, s’échangeant à 0,00326 $, en hausse de 360,13% au cours des dernières 24 heures. AOA affirme que sa mission est de développer un monde blockchain avec des contrats rapides qui facilitent le développement d’applications basées sur la blockchain.

Pendant ce temps, le gainer HUSKYX (HUSKYX) s’est échangé à 0,000000002643 $, en hausse de 342,93% au cours des dernières 24 heures.

Pendant ce temps, la pièce Centaur (CNTR) s’échangeait à 0,002642 $, avec un gain quotidien de 308,23 %.

Le prix de PulsePad (PLSPAD) s’élevait à 0,3327 $ au moment de la rédaction de l’article. Il a augmenté de 289,78% au cours des dernières 24 heures.

GreenMoonZilla (GRMZilla) figurait également parmi les meilleurs gagnants, s’échangeant pour la dernière fois à 0,01864 $, en hausse de 284,89% en une journée.

Et le 8e meilleur gagnant était La Casa De Papel (LCDP), qui s’est échangé à 0,00152 $, en hausse de 267,46% au cours des dernières 24 heures.