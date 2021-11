Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos atteignent de nouveaux sommets avec une tendance haussière intacte | Cryptomonnaie

Les prix du Bitcoin confirment le retracement de Fibonacci avec un rejet, et les traders sont toujours sur la bonne voie pour 100 000 $.

Le prix du bitcoin a augmenté hier et a atteint de nouveaux sommets historiques autour de 69 123,70 $, mais a ensuite subi la pression des prises de bénéfices lors de la session américaine, les marchés mondiaux étant secoués par des données d’inflation plus élevées que prévu. Un schéma similaire s’est déroulé pour l’action des prix Ethereum et Ripple. Avec la clôture de la session américaine aujourd’hui, les investisseurs auront la possibilité de réévaluer la situation et de regarder au-delà de l’impression d’inflation pour déterminer si les marchés s’ouvriront en mode risque demain ou se débarrasseront des inquiétudes liées à l’inflation et se concentreront à nouveau sur les plusieurs courses haussières qui ont sont en cours.

Le prix du Bitcoin ébranlé par l’inflation américaine, mais la tendance haussière ne montre aucun signe significatif de faiblesse

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint hier un nouveau record historique à 69 123,70 $. Il ne faut pas s’étonner qu’il se situe au niveau du niveau de Fibonacci de 23,6% indiqué sur le graphique, avec un objectif de cours à 100 000 $. Le test et le rejet – presque à la tique – à ce niveau indiquent que de nombreux contributeurs au prix du Bitcoin recherchent et utilisent ce retracement de Fibonacci comme guide pour la progression du rallye.

Le rallye des prix BTC, cependant, a été confronté à des vents contraires croissants à cause des données d’inflation américaines. L’inflation aux États-Unis dépassant les 6 %, les marchés se demandent si la Réserve fédérale a suffisamment pris du retard et s’ils ont mal estimé le fait que l’inflation ne sera pas transitoire mais persistante. Cela a incité les investisseurs à remanier rapidement leurs portefeuilles après la publication des chiffres avec une offre d’actifs à risque comme les obligations et des ventes importantes d’actions et de crypto-monnaies.



Graphique journalier BTC/USD

Le rejet du niveau de Fibonacci à 23,6$ n’est pas une raison de paniquer, car la bande passante entre 59 586 $ et 69 123 $ est toujours respectée pour l’instant et maintient l’élan en faveur de la tendance haussière. Tout rallye verra des prises de bénéfices en cours de route, attendez-vous donc à ce que les traders reviennent lentement mais sûrement et poussent les prix à la hausse car les vents arrière sont toujours présents et le vent contraire inflationniste commencera à s’estomper d’ici la fin de la semaine. Attendez-vous à ce que le test suivant dépasse 69 123 $, atteignant de nouveaux sommets et cible 75 024 $, ce qui est un niveau clé de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

Le prix de l’Ethereum a atteint un seuil d’un peu moins de 5 000 $, la tendance haussière étant toujours en bonne forme

Le prix de l’Ethereum (ETH) semblait sur le point d’atteindre 5 000 $ hier, mais le niveau de résistance mensuel R1 à 4 905 $ et le changement de sentiment du marché après que les données d’inflation aux États-Unis se soient avérées trop défavorables et que le prix de l’ETH n’ait pas atteint son objectif. Cela dit, la disparition rapide a montré la solidité et la santé du rallye, car les traders n’ont pas été en mesure de faire reculer les prix vers la ligne de tendance verte ascendante. Les shorts Ethereum se sont arrêtés net à 4 410 $ et n’ont même pas pu tester correctement la ligne de tendance ascendante.

Le prix de l’ETH utilise cette ligne de tendance ascendante verte pour guider la tendance haussière depuis début octobre. Le fait que les traders soient entrés aussi rapidement avant même que la ligne de tendance ne soit testée montre que les investisseurs et les participants gardent un œil sur l’évolution des prix d’Ethereum et sauteront à chaque occasion pour ramasser des pièces d’ETH lors de baisses occasionnelles. Avec une ouverture du prix de l’ETH autour de 4 660 $, de nombreux shorts seront pris dans un piège à traders et verront leurs positions arrêtées ou envisageront de prendre leurs pertes, ce qui devrait ouvrir la voie vers 5 000 $ à nouveau et une éventuelle cassure au-dessus.

Graphique journalier ETH/USD

Alors que la poussière retombe sur les marchés, attendez-vous à ce que le premier prix ETH favorise toujours la hausse avec un nouveau test du niveau de résistance R1 à 4 905 $. Une fois que les traders peuvent pousser l’action des prix Ethereum au-delà de ce point, la route semble pavée pour 5 500 $, mais attendez-vous à une certaine résistance à ce niveau car il correspond au niveau de résistance mensuel R2. Si les marchés mondiaux poursuivent leur baisse vendredi, attendez-vous à une cassure de la ligne de tendance ascendante verte, la première ligne de support se situant à 4 060 $.

La correction des prix XRP montre que les traders résilients sont de retour sur la bonne voie pour dépasser 1,42 $

Le prix Ripple (XRP) a subi une violente correction mercredi malgré les traders poussant le prix XRP au-dessus de 1,36 $. L’action des prix s’est instantanément estompée à la suite d’une impression d’inflation élevée et de vents contraires surgissant pour le prix XRP avec un changement de sentiment à court terme. Aujourd’hui, le prix du XRP se négocie déjà au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte à court terme et pourrait apporter une consolidation au-dessus de 1,24 $ une fois pour toutes.

Graphique journalier XRP/USD

Lorsque les traders peuvent pousser le prix XRP au-dessus du R1 mensuel à 1,27 $, attendez-vous à ce que davantage de traders entrent et augmentent l’action des prix vers 1,36 $. La réaction ici pourrait être différente car les marchés ne produiront plus de vent contraire, et les vents favorables de Bitcoin et d’Ethereum devraient se propulser dans un volume d’achat plus important pour Ripple. Un pop au-dessus de 1,42 $ entraînerait des offres importantes de la part des investisseurs qui souhaitent suivre la tendance jusqu’à 1,76 $, ce qui correspond au plus haut du 18 mai.