Solana, Cardano et Polkadot se préparent pour la deuxième étape après le crash soudain du marché | Cryptomonnaie

Plus de 7 millions de dollars ont été investis dans les produits Solana, Cardano et Polkadot d’investisseurs institutionnels.

Cardano a ajouté 100 000 nouvelles adresses de jalonnement au cours des deux derniers mois.

Le volume total bloqué dans les crowdloans Polkadot a franchi le milliard de dollars parallèlement à la première vente aux enchères de Parachain.

700 millions de dollars de positions longues et courtes sur la cryptomonnaie ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, le prix du Bitcoin ayant chuté de 6 000 dollars.

Le prix du Bitcoin a plongé, déclenchant des liquidations en cascade plus tôt dans la journée. Les analystes s’attendent à ce que la saison des altcoins soit un protocole de couche, et les tueurs d’Ethereum Cardano, Solana et Polkadot se préparent pour un retour.

Les tueurs d’Ethereum se préparent pour une deuxième étape

Parallèlement à la liquidation en cascade des positions longues et courtes de Bitcoin, les analystes s’attendent à ce que les altcoins se remettent de la baisse des prix. Les investisseurs institutionnels ont injecté plus de 7 millions de dollars dans les produits Solana, Cardano et Polkadot.

Les analystes ont une vision optimiste des solutions de première couche avec l’afflux croissant de capitaux. L’écosystème de Cardano a connu une augmentation du nombre d’adresses de jalonnement. Plus de 100 000 adresses ont été ajoutées au cours des deux derniers mois, réduisant l’offre en circulation et créant une pénurie. Historiquement, une pénurie d’approvisionnement fait monter le prix de l’actif ; par conséquent, les analystes sont optimistes sur l’ADA.

Les analystes s’attendent à ce que le prix de l’ADA revienne au-dessus de 2,5 $ et continue de grimper.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de l’ADA et ont prédit que Cardano a une énorme pompe à espérer après une séquence de 9 semaines de défaites consécutives.

Polkadot, un autre tueur d’Ethereum, se prépare pour un retour aux côtés de la première vente aux enchères de parachain. Les prêts participatifs sur le réseau ont dépassé le milliard de dollars en volume total verrouillé.

L’analyste pseudonyme de la crypto-monnaie @rektcapital a analysé la tendance des prix ADA/USDT et a noté que l’altcoin a retesté avec succès son plus haut historique en tant que support.

Historiquement, la domination de Bitcoin diminue à mesure que les altcoins commencent à se rallier. La reprise de Solana, Cardano et Polkadot pourrait avoir un impact similaire sur le prix de Bitcoin ce cycle.