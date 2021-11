Des rapports contradictoires sur le défaut d’Evergrande ont-ils fait échouer Bitcoin ? | Cryptomonnaie

Des nouvelles contradictoires quant à savoir si le géant immobilier chinois Evergrande avait fait défaut sur ses paiements de prêt en retard sont apparues juste avant le récent krach des prix de Bitcoin (BTC).

Evergrande Group est le deuxième promoteur immobilier de Chine et est endetté pour environ 300 milliards de dollars. On craint que son effondrement ne déclenche une crise financière plus large.

Deux minutes après l’échéance du paiement d’Evergrande, le Deutsche Markt Screening Agentur a publié une annonce mercredi à 16 heures UTC, déclarant qu’il préparait une procédure de faillite contre Evergrande.

Deux heures plus tard, vers 18 heures UTC, Bitcoin a commencé son retrait de plusieurs heures à 62 800 $.

Le média Morning Brew a rapporté environ 45 minutes plus tard qu’Evergrande avait manqué un paiement sur sa dette impayée, qui était due mercredi à 16 heures UTC, et avait fait défaut. Encore 45 minutes se sont écoulées avant que Bloomberg ne publie un article disant que ce n’était pas le cas.

Les prix se sont stabilisés autour de 64 500 $ plusieurs heures après la baisse initiale. C’était à peu près au même moment où la journaliste de Bloomberg, Allison McNeely, a tweeté: « Contrairement à ce que vous avez peut-être entendu ~ sur Internet ~ Evergrande n’a pas fait défaut aujourd’hui. »

William Fong, trader senior de la plateforme australienne d’investissement en crypto-actifs Zerocap, a déclaré à Cointelegraph :

« Evergrande n’a officiellement fait défaut sur aucune de ses obligations de dette offshore sur le marché obligataire international en USD. »

« Le résultat final, 148 millions de dollars, ce n’est rien comparé à l’encours de 300 milliards de dollars de dette d’Evergrande, mais cela crée une inquiétude pour les 100 milliards de dollars d’obligations offshore structurées « garder bien » des entreprises d’État chinoises. [state-owned enterprises] et les entreprises », a-t-il déclaré.

Fong pense qu’un renflouement d’Evergrande n’interviendra pas de sitôt car « les régulateurs chinois ont été les initiateurs d’un plafond visant à sur-étendre l’effet de levier des développeurs », ajoutant :

« Cela a créé un risque de contagion potentiel dans l’ensemble de l’espace des promoteurs immobiliers et s’est également étendu aux institutions financières et aux industries dépendantes du secteur. »

Certains pensent que le prix de Bitcoin pourrait également être menacé par un effondrement du marché boursier et par crainte que près de la moitié des réserves de Tether soient constituées de papier commercial, s’élevant à près de 30 milliards de dollars. C’est suffisant pour que le Financial Times place Tether parmi les « géants mondiaux » de cette catégorie.

Cependant, Tether a nié détenir du papier commercial d’Evergrande, bien qu’il puisse être exposé à des sociétés chinoises. Le papier commercial est un titre de créance d’entreprise dont la date d’expiration est généralement inférieure à un an.