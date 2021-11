Les mineurs de Bitcoin se tournent vers l’énergie nucléaire pour une énergie durable | Cryptomonnaie

Les principaux acteurs de l’industrie minière Bitcoin (BTC) visent l’énergie nucléaire alors que la pression monte pour passer au vert.

L’énergie nucléaire pourrait présenter une « énorme opportunité » d’introduire « d’énormes quantités d’énergie propre et sans carbone » dans la charge de base, a déclaré le vice-président du GRIID, Harry Sudoku, lors du « Bitcoin & Beyond Virtual Summit » le 10 novembre. GRIDD est un Américain entreprise qui achète de l’énergie renouvelable à faible coût pour construire des installations minières de Bitcoin intégrées verticalement.

Selon Sudock, les programmes de subventions passés et le discours sur les énergies renouvelables se sont largement concentrés sur l’énergie solaire et éolienne et ont négligé de considérer les avantages potentiels de l’énergie nucléaire.

« Le taux de croissance est en grande partie axé sur le solaire et l’éolien en ce moment, et c’est juste la réalité des programmes qui ont été déployés au cours des 8 à 10 dernières années. Mais ce que nous aimerions voir, c’est une expansion du nucléaire », a-t-il déclaré.

Le directeur de la stratégie de Blockstream, Samson Mow, était panéliste aux côtés de Sudock pour discuter des complexités de l’extraction de Bitcoin et des dépenses énergétiques.

Mow a fait référence au rôle dominant que « FUD » a tendance à avoir dans les discussions sur l’exploitation minière de Bitcoin, qui, selon lui, peut entraîner des malentendus non seulement sur l’exploitation minière de Bitcoin, mais aussi sur la production d’énergie en général.

Ces malentendus « mènent à ce genre de gros titres fous selon lesquels Bitcoin va faire bouillir les océans », a-t-il déclaré.

« La vue d’ensemble est très souvent manquée parce que l’exploitation minière de Bitcoin représente un petit pourcentage de la consommation d’énergie dans le monde, comme une fraction de pour cent », a déclaré Mow. « Si nous sommes sales, alors tout est très sale, n’est-ce pas ?

Mow est également un partisan de l’énergie nucléaire pour l’exploitation minière de Bitcoin. « Le problème est que nous avons régressé en tant que société où nous avons en quelque sorte rejeté l’énergie nucléaire et avons opté pour d’autres choses comme l’éolien et le solaire qui sont plus coûteuses, plus difficiles à générer et ne fonctionnent pas toujours », a déclaré Mow.

Le mois dernier, le Bitcoin Mining Council (BMC) a interrogé environ 33% du réseau Bitcoin mondial actuel. BMC estime que le mix électrique durable de l’industrie minière mondiale a augmenté d’environ 3 % à 55,9 % au cours du troisième trimestre de cette année.

« Les mineurs de Bitcoin utiliseront la forme d’électricité la moins chère qu’ils puissent trouver », a déclaré Amanda Fabiano lors du sommet. Fabiano est à la tête de l’exploitation minière de la société de gestion d’actifs numériques Galaxy Digital et membre fondateur de BMC.