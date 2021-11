Le prix MATIC va redémarrer une cassure de 150% alors qu’un signal crucial d’inversion de tendance émerge | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC a connu une baisse de 20 % le 11 novembre alors qu’il est tombé à 1,73 $.

Un nouveau test de la ligne de tendance horizontale du triangle ascendant pourrait déclencher le début d’une hausse de 150 %.

Une clôture quotidienne inférieure à 1,56 $ invalidera la thèse haussière de Polygon.

Le prix du MATIC traverse une configuration incroyablement haussière, qui a déclenché une course haussière massive le 29 octobre. Cependant, l’élan d’achat a échoué et le crash éclair du 11 novembre a ramené Polygon au point de rupture, où il donnera une autre chance à la tendance haussière. .

Le prix MATIC obtient une seconde chance

Le prix MATIC a établi quatre sommets égaux et trois plus bas plus élevés depuis le 7 juin. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance montre que Polygon traverse un motif triangulaire ascendant. Cette formation technique prévoit une tendance haussière de 150% à 4,32 $, obtenue en ajoutant la distance entre la base du triangle et le premier creux du swing au point de rupture à 1,73 $.

Le prix du MATIC a franchi la barrière de résistance horizontale à 1,73 $ le 27 octobre et a augmenté de 28%, mais un échec à maintenir une hausse combinée au crash éclair du 11 novembre a fait reculer Polygon pour retester 1,73 $.

L’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) fait clignoter une flèche jaune « vers le haut » sur le graphique journalier, suggérant que la formation d’un chandelier rouge pourrait entraîner un signal d’achat vert « un ». Cette formation suggère un renversement de tendance sous la forme d’une hausse de un à quatre chandeliers.

Par conséquent, la position actuelle de Polygon semble être un bon endroit pour accumuler.

En route vers 4,32 $, le prix du MATIC fera face à la barrière de résistance de 2,21 $, franchissant ainsi la voie vers un nouveau sommet historique.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent sombres pour le prix MATIC en raison de la clôture quotidienne en dessous de 1,73 $, un échec de récupération aggravera sa situation. Une clôture quotidienne en dessous du niveau de support de 1,56 $ invalidera la thèse haussière de Polygon.

Ce mouvement pourrait déclencher une nouvelle baisse du prix du MATIC à 1,45 $ ou 1,22 $ aux barrières de la demande.