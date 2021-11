Elon Musk se débarrasse de 1,1 milliard de dollars d’actions Tesla | Cryptomonnaie

Le milliardaire excentrique a interrogé ses abonnés sur Twitter mais avait déjà prévu la vente en raison d’obligations fiscales.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déchargé plus d’un milliard de dollars d’actions selon de récents documents financiers.

Les documents déposés le 11 novembre auprès de la Securities and Exchange Commission confirment la vente de plus de 934 000 actions Tesla d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars.

Musk a vendu les actions à un prix moyen d’environ 1 170 $, bloquant près de 180 % des gains de prix au cours de l’année écoulée. Ce n’est que la troisième fois que Musk vend des actions de la société depuis que Tesla est devenue publique au Nasdaq en 2010, et c’est sa plus grosse transaction.

Les documents montrent que Musk avait prévu de vendre l’action dans le cadre de ses obligations fiscales en septembre. Il a interrogé ses 63 millions de followers ce week-end, lui demandant s’il devait vendre 10% de ses avoirs dans Tesla. Sur les 3,5 millions de répondants, près de 58 % ont dit oui. Cependant, le PDG de Tesla a vendu moins de 1% dans cette vente et détient toujours plus de 170 millions d’actions.

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla.

En réponse au sondage, il a noté : « Je ne prends pas de salaire en espèces ou de bonus de n’importe où. Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions.

Dans les jours qui ont suivi le sondage, l’action Tesla a chuté de 16% pour passer brièvement en dessous de 1 000 $ le 10 novembre. TSLA avait atteint un sommet historique de 1 230 $ le 4 novembre et est actuellement d’environ 11% en dessous de ce sommet.

Il y a eu des spéculations – hopium vraiment – ​​dans les cercles de crypto qu’il pourrait mettre une partie de cet argent dans des actifs numériques. M. Whale a demandé à ses 357 000 abonnés : « Quelle crypto-monnaie devrait-il acheter pour devenir le tout premier milliardaire ?

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, lui a suggéré d’acheter plus de Bitcoin à la suite du sondage Twitter, mais avant que la nouvelle de cette vente ne sorte :

Si l’objectif est la diversification, une autre stratégie à envisager consiste à convertir le bilan en $ TSLA en Bitcoin Standard et à acheter 25 milliards de dollars en BTC. Cela offrirait une diversification, une protection contre l’inflation et plus d’avantages pour tous les investisseurs d’une manière fiscalement efficace.