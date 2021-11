Elrond Prix Prediction: EGLD vise 420 $ pour établir de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix d’Elrond est sorti d’une configuration en triangle ascendant le 3 novembre et plane actuellement au-dessus de celui-ci.

Un nouveau test de la base du triangle à 302 $ pourrait déclencher une augmentation de 38 % à 420 $.

Une rupture du plancher de support de 269 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Elrond semble prêt pour une hausse car il plane au-dessus d’une barrière cruciale. Le modèle haussier EGLD a dépassé les prédictions selon lesquelles un nouveau sommet historique est au coin de la rue. Dans certains cas, à condition que la pression d’achat soit suffisante, l’altcoin pourrait dépasser les attentes.

Prix ​​Elrond prêt pour des sommets plus élevés

Le prix d’Elrond a établi deux sommets égaux à 302 $ et quatre plus bas distinctifs plus élevés depuis le 14 septembre. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance entraîne la formation d’un triangle ascendant.

Cette formation technique prévoit une hausse de 38% à 420 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture.

Le prix d’Elrond a percé la base du triangle à 302 $ le 3 novembre et a augmenté de 20 %. Cependant, le récent krach boursier l’a poussé à retester le plancher de support de 302 $.

Tant que le prix d’Elrond reste au-dessus de cette barrière, la tendance à la hausse pour établir un nouveau sommet historique à 420 $ est intacte. Dans certains cas, cependant, EGLD pourrait prolonger ce mouvement et retester le niveau d’extension de Fibonacci basé sur la tendance de 161,8% à 447 $.

Graphique EGLD/USDT sur 12 heures

Indépendamment des perspectives haussières, une ventilation du plancher de support de 302 $ suggérera que les détenteurs enregistrent des bénéfices. Si cette pression de vente excessive pousse le prix d’Elrond à produire une clôture quotidienne en dessous de 269 $, cela invalidera la thèse haussière.

Dans cette situation, le prix d’Elrond pourrait chuter jusqu’à la barrière de 222 $ et collecter la liquidité stop de vente en dessous de celle-ci.