Une inflation record incite les investisseurs à regarder de plus près Bitcoin | Cryptomonnaie

Les valeurs des crypto-monnaies sont en hausse, mais le prix de tout le reste aux États-Unis aussi ! La curiosité des investisseurs pour la BTC augmente alors que les données montrent que l’inflation américaine a atteint un sommet en 30 ans.

Les consommateurs aux États-Unis et dans le monde continuent de ressentir les effets de l’inflation et des données récentes montrent que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,2 % en octobre par rapport à l’année dernière, une évolution qui jette encore plus le doute sur le « transitoire » récit d’inflation venant de la Réserve fédérale.

L’inflation à 6,2 % signifie que si nous la gardons stable pendant 10 ans, vos 100 000 $ deviendront alors 54 800 $. La composition est une force puissante. Satoshi a quelque part en ce moment. #Bitcoin pic.twitter.com/THtshLF1Y0 – David Marcus (@davidmarcus) 10 novembre 2021

En raison de l’impression élevée, les marchés financiers traditionnels ont été touchés le 10 novembre, car les inquiétudes concernant l’inflation galopante et la perte de pouvoir d’achat pesaient lourdement sur l’esprit des investisseurs et les principaux indices se sont retirés des nouveaux records atteints plus tôt en la semaine.

Cela contraste avec l’action des prix sur le marché des crypto-monnaies, où un élan haussier a déclenché une hausse de 4,7% du prix du Bitcoin (BTC) juste comme les données de l’IPC ont été annoncées.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

La hausse rapide de l’inflation au cours de 2021 a conduit à un nombre croissant d’appels à la Fed pour mettre fin à ses politiques d’argent facile et augmenter les taux d’intérêt. Beaucoup prétendent que la banque centrale s’est coincée dans un coin et n’a pas d’options faciles pour aller de l’avant, car une hausse des taux d’intérêt pourrait rendre le service de la dette nationale américaine encore plus difficile.

Selon des déclarations récentes de l’ancien secrétaire américain au Trésor Larry Summers :

« Les marchés financiers mondiaux semblent anticiper une croissance lente et des taux d’intérêt réels bas pour les prochaines années, ce qui sapera la capacité des banques centrales à guider les économies. »

Le contrôle des taux d’intérêt étant le principal outil à la disposition de la Fed pour exercer une influence sur le marché, il semble qu’il n’y ait pas grand-chose d’autre que de continuer à imprimer de l’argent que la banque centrale sera en mesure de faire en réponse aux défis actuels.

Mauvais pour fiat, bon pour crypto

Les détenteurs de crypto-monnaies sont particulièrement bien placés pour bénéficier de ces derniers développements, ou au moins en bénéficier, car la baisse de la valeur des monnaies fiduciaires comme le dollar a mis en évidence le pouvoir du Bitcoin et d’autres altcoins en tant que couverture contre la dévaluation des devises et l’inflation.

Selon les données de Bitcoin Stimulus, les Américains qui ont mis leur chèque de relance de 1 200 $ d’avril 2020 dans BTC, auraient désormais 12 172 $ de BTC. Cela représente une augmentation de 914 %.

Valeur actuelle du chèque de relance de 1 200 $ du 15 avril 2020. Source : Bitcoin Stimulus

Et ces gains n’ont pas été isolés de la crypto-monnaie la plus élevée, car l’ensemble du marché a connu un afflux de fonds qui a fait passer la capitalisation boursière totale de 190 milliards de dollars à 2,95 billions de dollars au cours de la même période.

Capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Source : CoinMarketCap

En plus de l’augmentation de la valeur d’un grand nombre de jetons sur le marché, les détenteurs de crypto-monnaie ont également été récompensés par de nombreux « contrôles de stimulation » de crypto-monnaie sous la forme d’airdrops comme le récent d’Ethereum Name Service qui a créé un salaire à cinq chiffres. pour les premiers utilisateurs du protocole.

Dans l’ensemble, les participants au marché des crypto-monnaies ont bénéficié de la protection offerte par la détention d’actifs dont la valeur s’apprécie à mesure que le pouvoir d’achat des monnaies fiduciaires se détériore, un processus qui ne montre aucun signe de ralentissement dans un avenir prévisible si le taux d’inflation continue de baisser. augmenter.