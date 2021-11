Comment la technologie blockchain transforme les microtransactions et revitalise l’industrie du jeu | Cryptomonnaie

Un nouveau modèle de jeu est en train d’émerger basé sur la propriété d’actifs réels et une nouvelle structure « jouer pour gagner ».

Les microtransactions sont un élément de base de nombreux jeux modernes, au point que beaucoup viennent de les accepter. Cependant, de nouveaux modèles émergent, grâce à la technologie blockchain, qui risquent de perturber la norme. Les jeux à gagner gagnent en popularité et de nouveaux services réduisent le coût d’entrée. Ces innovations sont appelées à devenir le catalyseur pour créer une véritable vision du métavers à venir.

Une nouvelle structure de jeu pour gagner

Les jeux vidéo modernes regorgent de microtransactions. Qu’il s’agisse de choses simples comme des costumes ou des accessoires, ou d’offres plus élaborées comme des personnages et des armes, ces achats dans le jeu ont largement divisé la communauté des joueurs. Lorsqu’ils sont bien faits, ils peuvent proposer de nouveaux contenus à un prix équitable, mais lorsqu’ils sont maltraités, ils conduisent à des « caisses à butin » et à une mentalité générale de « payer pour gagner ». Cela crée des barrières salariales artificielles au succès pour ceux qui ne peuvent pas simplement jeter de l’argent sur un jeu qu’ils ont déjà acheté. De plus, tout argent investi dans un titre spécifique est entièrement perdu lorsque le joueur passe à autre chose.

Cependant, avec l’essor des jeux blockchain et des NFT, tout est en train de changer. Un nouveau modèle de jeu émerge, basé sur la propriété d’actifs réels et une nouvelle structure « jouer pour gagner ». Un excellent exemple est Axie Infinity, un jeu en ligne basé sur NFT qui a suscité l’intérêt des utilisateurs du monde entier, devenant l’application décentralisée (dapp) n ° 1 de l’écosystème Ethereum.

Construite sur les systèmes blockchain existants, cette nouvelle révolution s’appelle « GameFi ». GameFi englobe les idéaux selon lesquels les joueurs ne devraient pas simplement gaspiller de l’argent sur le contenu du jeu, mais plutôt investir leurs ressources dans des actifs qui peuvent prendre de la valeur et être revendus sur les marchés secondaires.

La technologie NFT rend cela possible, et les blockchains sous-jacentes permettent également aux joueurs de gagner des devises qui ont une valeur réelle. Cela a conduit à une nouvelle économie entièrement numérique, qui non seulement récompense les utilisateurs pour leur engagement, mais offre des services financiers qui font du jeu une avenue potentiellement lucrative pour générer des revenus.

Un nouveau type de paywall

Bien sûr, il faut souvent de l’argent pour gagner de l’argent. Beaucoup de ces jeux, tout en offrant de réelles possibilités de création de valeur, ont également une certaine forme de prix d’achat, un paiement initial pour un article NFT ou des jetons dans le jeu, crucial pour le mécanisme de jeu pour gagner. Malheureusement, tous les nouveaux arrivants dans cet espace n’ont pas les moyens de s’impliquer, ce qui conduit à une situation similaire à celle du modèle « payer pour gagner ». Par exemple, l’un des produits les plus populaires est Axie Infinity. Dans ce jeu de style Pokémon, les joueurs se battent contre leurs «Axies» pour avoir une chance de gagner de vraies récompenses. Cependant, pour commencer, les utilisateurs ont besoin d’au moins trois de ces créatures virtuelles. Malheureusement, ils ne sont pas bon marché, car chacun coûte actuellement un minimum de 70 $ sur le marché Axie, ce qui donne un total de 210 $ pour les nouveaux arrivants. Ce n’est pas accessible à un grand nombre de ceux qui voudraient s’impliquer.

Heureusement, des approches innovantes sont en cours de développement pour favoriser une plus grande implication. Par exemple, de nouvelles guildes de joueurs, telles que Yield Guild Games, aux Philippines, prêtent des actifs comme Axies à de nouveaux joueurs en échange d’une réduction de leurs bénéfices. Cela signifie que ceux qui ont moins de moyens peuvent s’impliquer immédiatement, et ceux qui ont plus de moyens peuvent gagner un revenu passif. C’est un excellent exemple des façons dont cette nouvelle économie virtuelle peut profiter aux joueurs à plusieurs niveaux, et l’inclusivité va être essentielle pour construire ce qui est en train de devenir connu sous le nom de métavers.

Le jeu Blockchain et le métaverse

Si vous n’êtes pas familier, le métaverse est essentiellement le nom de la collection de services et de mondes numériques qui deviennent de plus en plus interconnectés et interopérables. Bien qu’il s’agisse d’une vision ambitieuse, de nombreuses plates-formes traditionnelles ont actuellement du mal à offrir une véritable compatibilité, ce qui signifie que diverses solutions greffées doivent être exploitées.

Heureusement, la blockchain rend ce problème beaucoup plus trivial. Les NFT et autres actifs décentralisés peuvent être transférés de manière transparente sur plusieurs plates-formes tant qu’ils se connectent à une blockchain. De plus, les monnaies numériques utilisées risquent de devenir des formes omniprésentes d’argent virtuel qui peuvent être utilisées de manière plausible sur pratiquement n’importe quel service futur. Cela devrait alors construire une économie pleinement fonctionnelle qui vit essentiellement dans le cyberespace, révolutionnant la façon dont les joueurs interagissent avec leurs titres préférés, les uns avec les autres et l’économie au sens large.

À cette fin, ce nouvel écosystème devrait avoir des avantages très réels pour les utilisateurs du monde entier. La capacité de gagner un revenu et d’explorer un immense monde de divertissement proviendra d’un seul point d’accès, certes vaste. Cela annulera de nombreux paradigmes existants sur la façon dont la valeur est créée et transférée, mais l’infrastructure de base est en cours de construction en ce moment.

il y a encore du boulot

Aussi valorisant et lucratif que cela puisse paraître, il y a certainement encore du travail à faire. D’une part, les développeurs doivent toujours équilibrer des choses comme les types d’articles disponibles à l’achat, comment ils peuvent améliorer l’expérience des joueurs et comment ils interagissent avec d’autres jeux et marchés. Si elle n’est pas cochée, il pourrait toujours y avoir un problème de paiement pour gagner, car la blockchain n’affecte pas fondamentalement cela.

Ce qui pourrait résoudre ce problème, c’est de faire en sorte que certains articles ne puissent être équipés qu’après avoir atteint certains niveaux ou d’autres qualifications. Par exemple, des métadonnées intégrées dans un NFT pourraient définir un vêtement ou une arme comme utilisable uniquement lorsque le propriétaire a satisfait à des exigences de progression spécifiques. Cela signifie que les joueurs seraient toujours libres d’acheter et d’échanger n’importe quel article, mais un nouveau venu avec des poches profondes ne pourrait pas simplement acheter pour gravir les échelons. Ce n’est qu’un exemple, mais il souligne qu’il ne s’agit pas du tout d’un problème insurmontable.

Une autre pierre d’achoppement possible est le fait que de nombreuses chaînes de blocs existantes ne sont tout simplement pas prêtes pour le type de volume de transactions requis par le système proposé. Les joueurs ne voudront pas attendre la fin des transferts pendant plusieurs minutes ou plus. Les transferts doivent être résolus en chaîne en quelques secondes.

Cela pourrait bien sûr être atténué en choisissant le bon réseau sous-jacent sur lequel s’appuyer. Par exemple, le réseau Polygon agit comme une solution de deuxième couche pour Ethereum et propose des transactions incroyablement bon marché qui ne prennent que quelques secondes. C’est pourquoi Polygon a cinq fois plus de dapps de jeux et NFT que toute autre chaîne en dehors d’Ethereum et travaille déjà avec la majorité des jeux Web 3.0 et des plates-formes NFT basés sur la blockchain, tels que Decentraland, OpenSea et The Sandbox.

En fin de compte, il est clair que non seulement les joueurs attendent un nouveau modèle, mais également que les jeux basés sur la blockchain et le NFT proposent un tel modèle. Les progrès ont été un peu lents, mais de plus en plus de développeurs commencent à en prendre note, et il ne faudra pas longtemps avant la sortie de la première « killer app ». Les entreprises qui n’agissent pas rapidement peuvent se retrouver à rattraper leur retard avant même de le savoir.