Le prix de l’Ethereum risque de retester 4 000 $ alors que les marchés de la cryptomonnaie s’effondrent | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a réussi à dépasser les sommets précédents et à en établir un nouveau à 4 875 $.

Cette reprise s’est heurtée à un krach boursier mineur qui a poussé l’ETH jusqu’à 4 457 $.

Une baisse persistante pourrait faire tomber l’ETH pour retester le niveau de 4 000 $.

Le prix de l’Ethereum suit une tendance haussière constante depuis le 30 septembre, mais pourrait être menacé d’une forte correction s’il ne parvient pas à se maintenir au-dessus des barrières cruciales.

Le prix de l’Ethereum tâtonne

Le prix de l’Ethereum a augmenté de 75% par rapport au 30 septembre pour établir un nouveau record historique à 4 849 $. Ce mouvement a établi sept sommets plus élevés et quatre plus bas distinctifs. La connexion de ces points d’oscillation révèle que l’ETH traverse un canal parallèle ascendant.

Du 6 novembre au 9 novembre, l’ETH a augmenté de 12% pour établir un nouveau sommet, mais a été immédiatement suivi d’une autre hausse qui a établi un record à 4 875 $. Ce mouvement a été suivi d’un crash flash immédiat de 8,6% qui a retesté la ligne de tendance inférieure du canal mais s’est actuellement stabilisé au-dessus du plancher de support de 4 609 $.

Étant donné que cette formation technique prévoit une perspective baissière, une clôture quotidienne en dessous de 4 387 $ confirmera le début d’une tendance baissière. Dans une telle situation, l’ETH pourrait revoir le niveau psychologique de 4 000 $ après un recul de 13%.

Graphique ETH/USDT sur 6 heures

D’un autre côté, le recul actuel permettra aux acheteurs mis à l’écart d’intervenir. Par conséquent, si le prix de l’ETH continue de se redresser et annule les pertes, il devrait effacer le plus haut historique actuel et se lancer dans la tendance à 100%. basé sur le niveau d’extension de Fibonacci à 4 954 $ ou le niveau psychologique de 5 000 $.

Cette décision invaliderait la thèse baissière du prix de l’Ethereum et déclencherait une reprise.