La ville de Philadelphie déploie sa propre initiative blockchain | Cryptomonnaie

Un responsable de la ville a déclaré qu’il sollicitait les commentaires d’innovateurs en cryptomonnaie sur la manière d’intégrer la blockchain au sein du gouvernement municipal.

Le directeur de l’innovation de la ville de Philadelphie, Mark Wheeler, a annoncé lundi une initiative visant à apporter la technologie blockchain au gouvernement de la ville. Le projet a invité les personnes travaillant dans le domaine de la blockchain et des contrats intelligents à contacter le personnel travaillant sur le projet pour voir comment la technologie crypto pourrait être utile au sein du gouvernement municipal. Wheeler a tweeté qu’il était inspiré par les efforts de développement de la blockchain à Miami, où le maire Francis Suarez a présenté des jetons crypto spécifiques à la ville comme un remplacement potentiel des taxes et a choisi de recevoir son prochain chèque de paie en bitcoin.

Excité que @PHLInnovation officiellement dans un processus de découverte sur #Web3 technologies et cas d’utilisation pour le gouvernement de la ville. https://t.co/qZcY46U9WG – Mark Wheeler (@Wheelmrk) 8 novembre 2021

Le site Web de la ville présente une section d’information sur la cryptomonnaie qui comprend le livre blanc sur le bitcoin de Satoshi Nakamoto, le livre blanc sur l’Ethereum de Vatalik Buterin, une vidéo d’introduction de 21 minutes d’Andreessen Horowtiz et un lien vers le site de la fondation Web3. Il n’y a pas de calendrier défini pour combien de temps durera la phase exploratoire du pari. Wheeler a déclaré : « J’essaie d’avoir une très bonne idée des cas d’utilisation et de la raison pour laquelle il pourrait y avoir une proposition de valeur ici, et c’est l’objet du site Web. Nous sommes prêts à parler. dans une interview avec StateScoop.

La ville de l’amour fraternel n’est que le dernier gouvernement municipal à entrer dans la sphère crypto. Le lancement de lundi fait suite à l’annonce du nouveau maire de New York, Eric Adam, selon lequel il espère que la crypto-alphabétisation sera enseignée dans les écoles publiques. Suivant l’exemple de Suarez, la maire de Tampa, Jane Castor, prévoit également d’accepter son prochain chèque de paie en bitcoin. Pendant ce temps, Jackson, TN a annoncé qu’il enquêterait sur l’adoption des paiements crypto en avril.