Axie Infinity présente une configuration d’achat qui pourrait doubler le prix d’AXS | Cryptomonnaie

Axie Infinity développe l’un des modèles haussiers Point and Figure les plus recherchés.

Après confirmation de ce modèle, la fourchette cible de profit projetée est de 100 % à partir de la zone de valeur de 150 $.

Axie Infinity, comme les autres altcoins, est à la merci de la tendance générale de Bitcoin et Ethereum.

Le prix d’Axie Infinity continue d’augmenter et de créer de nouveaux sommets historiques. Des prises de bénéfices à court terme sont attendues, mais les achats devraient revenir pour rallier Axie Infinity à des sommets qui pourraient doubler Axie Infinity au-dessus de sa fourchette de négociation actuelle de 150 $.

Axie Infinity double de 150$ à 300$

L’action des prix d’Axie Infinity est positionnée pour confirmer l’un des modèles haussiers les plus puissants et les plus recherchés dans l’analyse des points et des chiffres : la catapulte haussière. L’entrée longue théorique est un ordre stop d’achat à 175 $, un stop loss à 150 $, un objectif de profit à 300 $. Un stop suiveur de deux à 3 cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée.

AXS/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et figures d’inversion

Plusieurs scénarios invalideraient l’idée longue. Premièrement, si la colonne actuelle d’Os tombait en dessous de 130 $, cela invaliderait l’entrée longue. Deuxièmement, l’entrée longue est invalidée si une nouvelle série de colonnes commence à imprimer des hauts inférieurs. Enfin, les acheteurs doivent également prêter une attention particulière à Bitcoin et Ethereum pour tout indice de ralentissement de l’action des prix ou de tentative de mouvement correctif.

Si le prix d’Axie Infinity passe à 130 $, la prochaine zone de support à surveiller est une collection de zones de support Ichimoku et Volume Profile entre 115 $ et 122 $. Le maintien de cette zone de valeur est nécessaire pour éviter un effondrement du prix d’Axie Infinity.