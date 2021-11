Dogecoin va monter en flèche à 1 $ alors que SpaceX confirme la mission lunaire DOGE-1 | Cryptomonnaie

L’action des prix Dogecoin continue de frustrer les acheteurs.

Dogecoin va littéralement sur la lune.

Dogecoin est désormais positionné pour des opportunités d’entrée agressives et conservatrices.

Le prix du Dogecoin continue de connaître des fluctuations dans l’action des prix sans qu’aucune cassure définie n’ait encore été établie. Cela pourrait changer compte tenu de certains événements fondamentaux à venir combinés à de solides niveaux de cassure technique.

Dogecoin finance un satellite vers la lune ; L’action des prix Dogecoin positionnée pour les entrées haussières

Le prix du Dogecoin peut augmenter considérablement en raison de certains facteurs fondamentaux impliquant un lancement de satellite prévu par SpaceX qui ira sur la lune. En soi, cela ne semble pas être un gros problème. Cependant, le gros problème est le suivant : la mission s’appelle Doge-1 car le projet a été entièrement financé par Dogecoin. Le type de satellite, un CubeSat, qui n’a jamais été lancé sur la lune, ajoute à l’importance de cet événement. Par conséquent, Doge-1 sera probablement le premier CubeSat à atteindre la lune, battant le lancement prévu de la NASA. Cet événement aura probablement un effet important sur le prix de Dogecoin.

Pourtant, l’action des prix de Dogecoin reste bruyante, désordonnée et indécise. Les graphiques à points et à chiffres aident à filtrer le « bruit » associé aux chandeliers en se concentrant uniquement sur l’action des prix. Il n’y a pas de facteur de volume ou de temps dans l’analyse Point and Figure. Ainsi, les conditions d’entrée sont plus transparentes et concises. Deux idées théoriques d’échange long pour le prix Dogecoin ont été identifiées.

L’entrée d’achat agressive hypothétique est un ordre stop d’achat sur l’inversion de 3 cases de la colonne O actuelle, actuellement à 0,30 $ avec un stop loss à 0,26 $ et un objectif de profit à 0,66 $. Cette entrée est considérée comme agressive car il s’agirait d’une entrée lors du premier recul après que Dogecoin se soit cassé en dessous de l’ancienne ligne de tendance du marché haussier (ligne diagonale bleue). Ce type de commerce nécessite également une gestion active du commerce car la fin de la colonne des Os n’est pas encore déterminée. Et à mesure que la colonne O actuelle baisse, l’entrée et le stop loss (stop loss à 4 cases) font de même, mais l’objectif de profit reste. Un stop suiveur de deux à trois cases après que Dogecoin ait atteint 0,35 $ aiderait à protéger tout profit implicite de ce commerce.

DOGEUSDT 0,01 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Du côté conservateur de l’entrée d’achat, la configuration commerciale hypothétique pour le prix Dogecoin est un ordre stop d’achat à 0,35 $, un stop loss à 0,31 $ et un objectif de profit à 0,66 $. L’idée commerciale conservatrice est basée sur deux modèles d’entrée haussiers dans l’analyse des points et des chiffres : la cassure d’un triple sommet et d’un modèle de catapulte haussière. De plus, un stop suiveur de deux à trois cases après Dogecoin son 0,41 $ aiderait à protéger tout profit après l’entrée initiale.

DOGE/USDT 0,01 $/3 boîtes de points d’inversion et graphique des chiffres

Les deux idées commerciales longues sont invalidées si le prix Dogecoin passe en dessous de la zone de valeur de 0,23 $.