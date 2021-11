Bitcoin dépasse 69 000 $ alors que l’inflation américaine atteint son plus haut niveau en 30 ans | Cryptomonnaie

L’inflation américaine a atteint 6,3% alors que Bitcoin franchit le précédent record historique et commence à découvrir les prix.

Les analystes soutiennent que Bitcoin est susceptible d’atteindre les objectifs de fin d’année dans le cycle des devises à mesure que l’indice des prix à la consommation augmente.

Bitcoin est considéré comme une couverture contre l’inflation ; par conséquent, une hausse de l’inflation influence la rotation du capital dans Bitcoin.

Bitcoin entre dans la découverte des prix alors que l’inflation américaine atteint 6,3%. La crypto-monnaie de référence a atteint un nouveau record historique alors que le capital institutionnel continue d’affluer dans Bitcoin.

Le prix du bitcoin est en passe d’atteindre 100 000 $ à la fin de 2021

Bitcoin s’est remis de la chute en dessous de 60 000 $ au cours de la semaine dernière et a atteint un nouveau sommet historique plus tôt dans la journée. Les experts ont noté une corrélation directe entre l’inflation aux États-Unis et le prix du Bitcoin.

Bitcoin est entré dans la découverte des prix alors que l’inflation américaine a atteint son plus haut niveau en 30 ans, 6,3%. Les experts considèrent Bitcoin comme une couverture contre l’inflation ; par conséquent, une hausse de l’inflation implique une rotation des capitaux en BTC, déclenchant une hausse des prix.

Historiquement, les pics des prix du BTC correspondent à une hausse de l’inflation américaine.

Le célèbre analyste de crypto-monnaie Peter Brandt a commenté la hausse des prix de Bitcoin. Brandt est optimiste sur le XRP et s’attend à ce que le prix du BTC augmente.

Note à mes trolls (en supposant que vous sachiez lire) Permettez-moi de taper ceci très lentement pour que vous puissiez comprendre – je n’ai court-circuité des cryptos qu’une seule fois dans ma vie (14 novembre 2018) J’ai été continuellement longtemps $BTC depuis début avril 2019. Je veux que le prix du Bitcoin augmente (orthographié UP) – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 10 novembre 2021

Fait intéressant, en plus d’agir comme une couverture contre l’inflation, Bitcoin a un impact sur la politique monétaire. Une hausse de l’inflation et une baisse du taux d’emploi américain incitent la Fed à resserrer sa politique. Par conséquent, l’inflation est considérée comme un indicateur clé de la tendance des prix du Bitcoin et du renversement à venir.

La baisse du solde BTC sur les échanges au comptant est considérée comme un autre indicateur d’une course haussière. Au cours des 20 derniers mois, les réserves de change BTC ont plongé, ce qui implique une accumulation accrue et une pénurie d’approvisionnement.

L’analyste pseudonyme de crypto-monnaie @CryptoCapo_ a évalué la tendance des prix du BTC et estime que le prix du BTC se rallie à 100 000 $ dans la course haussière en cours.

Les analystes de Netcost-Security sont d’avis que Bitcoin a présenté la configuration la plus haussière de l’année.