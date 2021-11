ETH vs ETC : Quelle est la différence entre Ethereum et Ethereum Classic ? | Cryptomonnaie

Bien que les deux actifs crypto Ethereum (ETH) et Ethereum Classic (ETC) puissent sembler similaires, il existe des différences fondamentales entre la paire de devises numériques. Avant de décider d’investir dans l’une ou l’autre des crypto-monnaies, il est essentiel de comprendre comment l’ETH et l’ETC se comparent.

Une brève histoire d’Ethereum : comment tout a commencé

Tout a commencé quand il n’y avait qu’une seule blockchain Ethereum et sa crypto-monnaie native, Ether. Les utilisateurs peuvent créer des applications permanentes et immuables sur le réseau. Vitalik Buterin et plusieurs autres développeurs ont créé la blockchain, qui a été créée pour permettre la création d’applications décentralisées via des contrats intelligents.

En 2014, Buterin a décidé de lever des fonds par le biais d’une vente participative, qui a réuni 25 000 BTC d’une valeur de 17 millions de dollars à l’époque. Le réseau a finalement été mis en service à la mi-2015.

Ether, la crypto-monnaie native de la blockchain, est utilisé pour faciliter et sécuriser le réseau Ethereum. Les utilisateurs du réseau peuvent payer des frais en ETH, qui sont également utilisés pour inciter les mineurs à extraire les jetons en travaillant pour vérifier les transactions.

À la mi-2016, Ethereum a été témoin de l’une des attaques les plus importantes de l’histoire de la crypto-monnaie – l’événement DAO – qui a changé à jamais le cours de la blockchain.

L’événement DAO

En 2016, la blockchain Ethereum a été exploitée lors de l’événement de l’organisation autonome décentralisée (DAO). 50 milliards de dollars de jetons DAO ont été volés par un pirate informatique anonyme et ont déclenché un débat dans la communauté des crypto-monnaies. Certains membres de la communauté ETH pensaient qu’Ethereum devrait effectuer un hard fork pour se réapproprier les fonds volés. Un hard fork a été effectué pour annuler les transactions illégitimes.

D’autres membres pensaient que forger la blockchain créerait un aléa moral, ce qui pourrait conduire à d’autres hard forks à l’avenir.

Finalement, le réseau s’est divisé en deux chaînes de blocs différentes, la chaîne d’origine étant renommée Ethereum Classic après que 87% de la communauté a voté pour que le hard fork se produise. Alors que les deux blockchains ont emprunté des chemins différents, elles continuent de partager le même enregistrement de blockchain avant le hard fork.

Le premier bloc Ethereum Classic a été créé le 20 juillet 2016, et à partir de ce moment, toute future mise à jour de la blockchain Ethereum ne serait pas compatible avec ETC.

Ethereum Classic vs Ethereum : lequel est le meilleur investissement ?

Après le hard fork, plusieurs différences entre Ethereum et Ethereum Classic sont apparues. La communauté ETC soutient qu’elle est restée fidèle à l’idée qu’une blockchain ne devrait jamais être modifiée et que le réseau devrait fonctionner sur la blockchain d’origine. Ceux qui se demandent si Ethereum Classic est un bon investissement doivent comprendre la différence entre Ethereum et Ethereum Classic.

Au troisième trimestre 2021, le réseau Ethereum Classic avait une capitalisation boursière d’environ 9,5 milliards de dollars. Le réseau ETC a suivi l’exemple de Bitcoin en plafonnant son offre de jetons à environ 210 millions. Le réseau Ethereum a un approvisionnement illimité, mais la plate-forme a un approvisionnement annuel maximal de 18 millions d’ETH.

En comparant les deux capitalisations boursières, ETH contre ETC, Ethereum est un gagnant clair jusqu’à présent. La capitalisation boursière d’Ether au troisième trimestre 2021 est de 460 milliards de dollars. L’écosystème des développeurs d’Ethereum est en constante évolution, ce qui explique les nombreux facteurs à l’origine de la vision haussière d’Ether.

Jusqu’à présent, le réseau Ethereum a attiré des protocoles financiers décentralisés à construire sur la blockchain, y compris la solution de mise à l’échelle de la couche 2 Polygon. Les jetons non fongibles, qui ont captivé de nombreux nouveaux investisseurs sur le marché, sont également principalement construits sur la blockchain Ethereum.

Une différence majeure entre les deux protocoles est le mécanisme de consensus, qui sera bientôt mis à jour de la preuve de travail à la preuve de participation lors de la prochaine mise à niveau de l’ETH, connue sous le nom d’Ethereum 2.0. Le réseau connaîtra bientôt une amélioration de l’évolutivité pour permettre des transactions plus rapides, plus importantes et plus efficaces.

L’avenir d’Ethereum Classic

L’une des principales préoccupations d’Ethereum Classic est ses limites d’évolutivité, car le réseau ne peut gérer que 15 transactions par seconde. L’efficacité n’est qu’une fraction de celle des systèmes de paiement traditionnels tels que Visa, qui gère plus de 1 000 transactions par seconde. Étant donné que la blockchain a déjà subi un piratage entraînant le vol de millions de dollars, la sécurité devrait rester un problème avec les contrats intelligents du réseau à l’avenir.

Au fil des ans, les investisseurs ont perdu confiance dans ETC en raison des piratages qui se sont produits. Jusqu’à ce qu’Ethereum Classic soit en mesure de redévelopper son code et d’améliorer sa sécurité pour empêcher de futures violations, le réseau est confronté à de nombreux défis à venir.

Comment miner Ethereum Classic

Ethereum Classic et Ethereum fonctionnent tous deux sur un mécanisme de consensus de preuve de travail, similaire à Bitcoin, qui nécessite l’exploitation minière pour traiter les transactions.

Une adresse de portefeuille Ethereum Classic est requise pour que les mineurs reçoivent des récompenses et des revenus miniers. Ethereum Classic peut être extrait avec des machines d’extraction GPU, et ETC est considéré comme une pièce relativement facile à exploiter.

Par rapport à Ethereum, la difficulté du réseau d’Ethereum Classic est bien inférieure à celle de l’ETH, ce qui le rend plus approprié pour les mineurs d’utiliser des machines d’extraction GPU que les plates-formes ASIC. La difficulté du réseau Ethereum Classic fait référence à la difficulté d’un problème que les mineurs doivent résoudre pour trouver le bloc à récompenser. La difficulté Ethereum Classic est une valeur qui montre combien de fois en moyenne les mineurs doivent calculer une fonction de hachage pour trouver le bloc ETC.

Enfin, les mineurs peuvent décider d’exploiter indépendamment ou de rejoindre un pool minier. Les mineurs ETC qui choisissent de rejoindre un pool minier céderont un petit pourcentage des bénéfices miniers, environ 1%. Cependant, l’avantage de rejoindre un pool est de combiner la puissance de hachage avec d’autres mineurs, ce qui entraîne davantage de paiements pour les régulateurs.