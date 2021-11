La remontée des prix de l’Ethereum n’est pas encore terminée car les traders ETH gardent un soutien serré | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a été en larmes avec de nouveaux sommets historiques lundi.

Bien que certaines prises de bénéfices se produisent, les acheteurs défendent un soutien serré à la baisse.

L’attention supplémentaire des médias sur la remontée des prix d’Ethereum ajoute un vent arrière qui devrait propulser le prix dans une cassure au-dessus de 5 000 $.

Ethereum (ETH) a connu une forte reprise depuis début octobre, détenant déjà 80% des bénéfices – et il ne semble pas que l’action des prix de l’ETH s’arrête de si tôt. De nouveaux acheteurs ajoutent au rallye avec une attention médiatique supplémentaire et les vents arrière actuels dans les crypto-monnaies. L’action des prix de l’ETH révèle que, bien que quelques indicateurs indiquent une surachat, les traders s’en tiennent à une courte fenêtre de prise de bénéfices avant que le prix d’Ethereum n’atteigne de nouveaux sommets historiques.

Le prix d’Ethereum a beaucoup de place pour de nouveaux sommets historiques

Le prix de l’Ethereum a déjà donné aux premiers utilisateurs de la crypto-monnaie des rendements solides, avec un rallye de 80% depuis octobre. Et il ne semble pas que le rallye s’arrêtera de sitôt lorsqu’un nouveau volume sera ajouté, grâce à la large attention médiatique soutenant sa tendance haussière. Une certaine prudence doit cependant être prise, car l’indice de force relative (RSI) flirte avec la barrière des 70, plaçant le prix de l’ETH dans la zone de survente.

Le prix de l’ETH trouve toujours un support très serré à 4 646,57 $, qui était le plus haut du 12 mai. Mardi, les traders ont tenté de repasser en dessous de ce niveau, mais les traders ont tenu bon. Bien que le prix de l’Ethereum semble se consolider un peu, tant que les traders continuent d’acheter à 4 646,57 $, attendez-vous à ce que le prix de l’ETH rebondisse sur ce niveau et dépasse le R1 mensuel à 4 901 $ et essayez d’atteindre 5 000 $.

Graphique journalier ETH/USD

Si les traders commencent à reculer et que le prix de l’ETH commence à s’estomper dans le sillage de 5 000 $, attendez-vous à une cassure en dessous de 4 646,57 $, mais le prochain niveau de support ci-dessous n’est pas si loin, à environ 4 400 $ de la ligne de tendance ascendante verte qui représente l’épine dorsale de ce rassemblement. Cette ligne de tendance ascendante a déjà effectué deux tests substantiels et a connu des achats importants lorsque le prix de l’ETH se négociait à proximité. S’il y avait encore une cassure de cette ligne de tendance, attendez-vous à ce que 4 060 $ apportent un soutien à court terme et que les traders réévaluent la situation.