Le prix du jeton natif du métaverse Warena double après un test bêta réussi | Cryptomonnaie

Le jeton natif du jeu métavers basé sur la blockchain Warren a doublé de prix après l’annonce des résultats positifs des tests bêta effectués fin octobre.

Le jeton RENA natif du métaverse Warren a enregistré une augmentation de prix de 1,8 $ par jeton à légèrement au-dessus de 3,7 $ après que les développeurs du jeu ont annoncé que le test bêta avait attiré plus de 15 000 joueurs et 25 000 inscrits au test au cours de la période de deux semaines.

Les développeurs ont déclaré que la version bêta était conçue comme un banc d’essai pour améliorer la qualité du produit final et la résilience du système en fonction des commentaires des joueurs. La version bêta a également permis à l’équipe de développement de Warena d’ajuster le style artistique et les mécanismes généraux du jeu afin de mieux ajuster l’économie interne et la jouabilité globale.

Les joueurs du mode test ont reçu des récompenses pour avoir essayé diverses fonctions et fonctionnalités, telles que la connexion au jeu via le portefeuille Metamask, les fonctions d’achat et de vente pour les guerriers NFT sur le marché Warena, les options de montée en niveau et la participation générale à deux modes de jeu – Aventure et Défi .

Warren est le premier jeu Play-to-Earn se déroulant en 2129, un monde post-apocalyptique englouti par une guerre entre humains et zombies. Les derniers survivants de la troisième guerre mondiale étant devenus des zombies voraces ou de puissants cyborgs, le jeu plonge les joueurs dans une quête effrénée de survie. Le jeu sortira en deux phases, la première phase étant prévue pour la fin novembre 2021. La première version offrira aux joueurs un jeu de tower defense 2D et un choix entre des guerriers humains ou mécaniques entièrement personnalisés.

La montée en popularité des jeux Play-to-Earn a dominé au cours des dernières 24 heures, car des jetons natifs tels que l’Axie Infinite AXS ont connu une augmentation des échanges bien supérieure à 11%, se situant juste en dessous du sommet historique de 162 $. Parmi les autres gagnants du marché, citons le jeton SAND de Sandbox, qui a atteint son plus haut niveau historique mardi soir.

L’intérêt général pour les métavers et les jeux Play-to-Earn de la part des joueurs moyens a été stimulé par l’augmentation des entrées de capitaux des investisseurs institutionnels et l’expansion des opportunités de gains. Les meilleurs titres récents sur console et PC se révélant médiocres en termes de gameplay et de performances sur le marché, les joueurs recherchent des formes de divertissement alternatives et plus attrayantes.

Alors que le prix des jetons dans le jeu augmente, un nombre croissant de bourses opérant sur le marché décentralisé lancent des sections de négociation NFT dédiées et leurs propres plateformes de négociation d’actifs de jeu.