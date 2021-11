Les grands investisseurs de Bitcoin font une pause après le mois d’octobre frénétique, les données d’inflation américaines sont en vue | Cryptomonnaie

La tendance haussière de Bitcoin se poursuit avec une hausse des prix de plus de 10 % ce mois-ci, prolongeant le gain de 40 % d’octobre et établissant un nouveau record de plus de 68 000 $. Cependant, les institutions et les grands investisseurs semblent passer le relais aux investisseurs particuliers avant les données de l’indice des prix à la consommation américain qui pourraient influencer les anticipations de hausse des taux de la Fed.

Alors que la réserve de petites adresses bitcoin continue d’augmenter, le solde combiné des adresses détenant 100 à 10 000 BTC a chuté de 60 000 BTC (4 milliards de dollars) au cours des sept derniers jours, divergeant de la hausse continue des prix de Bitcoin, données suivies par la société d’analyse de blockchain. Spectacles de Santiment.

« Le fait que certaines baleines BTC [large investors] peuvent ne pas être convaincus que le rallye (du moins sur la base d’une distribution d’adresses non spécifique) reste un drapeau jaune, pour le moment, surtout compte tenu de la pente largement ascendante de leurs avoirs entre le début de la correction de mai et la fin octobre », Santiment a déclaré dans une note hebdomadaire partagée avec CoinDesk tôt dans la journée.

Le solde détenu par les adresses détenant plus de 10 000 BTC a augmenté. Cependant, la plupart d’entre eux appartiennent à des échanges crypto, a noté Santiment.

L’activité sur les contrats à terme bitcoin cotés au Chicago Mercantile Exchange (CME) s’est récemment ralentie, s’écartant d’une reprise continue du bitcoin et signalant une diminution de la participation institutionnelle.

Le montant d’argent bloqué dans les contrats à terme bitcoin cotés sur le CME a chuté à 4,6 milliards de dollars, marquant un retrait de 22% par rapport au pic du 25 octobre de 5,5 milliards de dollars, selon les données fournies par Skew.

Selon Arcane Research, le nombre de contrats ouverts sur CME, hors contrats BITO, est en baisse de 45% depuis son pic du 25 octobre. Le fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin ProShares lancé le 18 octobre à la Bourse de New York sous le symbole BITO investit dans des contrats à terme sur bitcoins réglementés basés sur CME dans le but d’imiter les performances de la crypto-monnaie.

La baisse de l’intérêt ouvert sur le CME suggère que les traders institutionnels sont maintenant moins actifs sur le marché par rapport à fin octobre, selon la note hebdomadaire d’Arcane Research publiée mardi.

Les contrats à terme basés sur CME, en particulier les contrats réguliers avec une taille de contrat de 5 BTC, sont considérés comme un proxy de l’activité institutionnelle. L’intérêt ouvert sur le CME a bondi de 185% en octobre suite à des spéculations sur un ETF à terme imminent.

L’intérêt ouvert à terme sur Bitcoin sur Binance, la plus grande bourse de détail de crypto-monnaie au monde, a augmenté de 16% pour atteindre un niveau record de 6,6 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines.

Les grands commerçants prenant le pas sur les investisseurs de détail, la dynamique haussière du bitcoin pourrait ralentir. La crypto-monnaie a été vue pour la dernière fois s’échanger en grande partie inchangée le jour près de 66 900 $, après avoir chuté de 0,9% mardi.

Le bitcoin est largement perçu comme un actif de réserve de valeur et pourrait faire l’objet d’une offre solide si les données sur l’inflation aux États-Unis, dont la publication est prévue à 13h30 UTC, renforcent les craintes de voir les pressions sur les prix devenir incontrôlables.

« Le consensus envisage un bond de 5,4% à 5,9% du taux global, le core devant passer de 4,0% à 4,3% », ont déclaré les analystes d’ING dans un article de blog publié tôt mercredi. « L’inflation à 6% devrait offrir plus de terrain aux membres bellicistes de la Fed pour continuer à soulever des inquiétudes concernant les risques d’agir trop tard ou de faire trop peu sur le resserrement monétaire. »

Les lecteurs doivent cependant noter qu’un mouvement haussier du bitcoin pourrait rester insaisissable si le chiffre plus élevé de l’inflation ravive les craintes d’une hausse plus rapide des taux d’intérêt par la Fed, faisant augmenter le dollar, les rendements obligataires à court terme et les marchés boursiers plus bas. Les contrats à terme du S&P 500 indiquaient une légère aversion au risque au moment de la publication avec une baisse de 0,3%.

« Aujourd’hui, nous pensons que les risques sont biaisés en faveur d’une réaction positive du dollar, car des chiffres légèrement inférieurs au consensus (mais toujours plus élevés que le mois dernier) ne devraient pas suffire à provoquer une révision accommodante des attentes de taux – qui sont déjà moins bellicistes que le Dot Plot médian de la Fed [interest rate projections] – alors qu’une lecture proche ou supérieure à 6% pourrait inciter les marchés à avancer les prix pour le début de la Fed », a déclaré ING, ajoutant que l’indice du dollar, ou DXY, pourrait remonter vers 94,60 vendredi d’ici la fin de cette la semaine.

Alors que la Fed a annoncé la semaine dernière le début du dénouement progressif des achats d’obligations dopés à la liquidité, elle est restée fidèle à sa vision d’une inflation transitoire, calmant les craintes d’une hausse anticipée des taux d’intérêt. Le programme record d’impression d’argent de la Fed en cours depuis mars 2020 a incité les investisseurs à acheter du bitcoin et à peu près tous les actifs libellés en dollars. En tant que tel, le resserrement monétaire présente des risques pour les prix des actifs.