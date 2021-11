Le prix de Safemoon sous pression alors que les prises de bénéfices persistent | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon a explosé de près de 300% fin octobre.

Le prix de Safemoon est depuis sur une pente descendante, sous la pression de nombreuses prises de bénéfices.

L’action des prix à Safemoon se rapproche de deux éléments de support essentiels qui pourraient amorcer la prochaine phase haussière.

Le prix de Safemoon (SAFEMOON) a été favorisé par les traders en octobre, mais le sentiment a légèrement changé en novembre, et maintenant la tendance haussière commence à sembler fatiguée, le rallye d’octobre ayant déjà été réduit de moitié. Après que le prix de Safemoon ait atteint 0,00000700 $, les traders ont poussé le prix de Safemoon vers 0,00000380 $, où il se négocie actuellement, près de deux éléments techniques qui pourraient voir les traders réapparaître sur la scène et lancer la prochaine phase de la tendance haussière.

Le prix de Safemoon voit le volume de vente s’estomper, les traders prêts à prendre le relais

Le prix de Safemoon a subi une certaine pression en novembre après avoir atteint de nouveaux sommets en juin. Depuis lors, le prix de Safemoon est resté bloqué sur une trajectoire baissière, marquée par de nombreux volumes côté vente. Après avoir atteint 0,00000700 $, le prix est maintenant de 0,00000398 $ en moyenne.

Le fait que les traders ne soient pas vraiment présents est dû au fait qu’il n’y a pas de bons niveaux d’entrée à portée de main à Safemoon. Avec la ligne de tendance descendante rouge très bien respectée, les traders ne veulent pas se brûler les mains en entrant de manière préventive. Cependant, le prix de Safemoon détient un point d’entrée solide à 0,00000352 $ avec un triple sommet historique et la moyenne mobile simple (SMA) de 30 jours en dessous.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Le prix de Safemoon se resserre davantage avec des sommets plus bas et un fond plat à 0,00000380 $. Attendez-vous à ce que la compression se poursuive et que les traders profitent de la pause. Ce serait une opportunité en or pour les traders d’être à nouveau longs, et le prix de Safemoon devrait voir le volume passer du côté vente au côté achat.

Si 0,00000352 $ et la SMA de 30 jours ne tiennent pas, attendez-vous à ce que les traders restent sur leurs mains et n’offrent aux acheteurs aucune opportunité d’entrer. Cela ouvrirait la voie à un plongeon vers la ligne de tendance verte ascendante en bas, autour de 0,00000150 $, où les traders devraient être intéressés à acheter Safemoon à un prix très avantageux.