Bitcoin suisse va permettre les paiements du réseau Lightning | Cryptomonnaie

Bitcoin Suisse utilisera le Lightning Network pour rendre les transactions Bitcoin (BTC) à la fois moins chères et plus rapides. Ce sera le premier processeur de paiement de crypto-monnaie en Suisse à intégrer la technologie, selon un communiqué de presse daté du 10 novembre.

Armin Schmid, responsable de Bitcoin Suisse Pay, a salué la décision, notant que les transactions Lightning joueront un rôle important dans la mise à l’échelle des applications crypto et l’adoption massive.

« Les transactions Lightning permettent un débit plus élevé par seconde au prix d’une fraction de centime – ce qui en fait une innovation révolutionnaire pour les applications de cryptomonnaie. »

Avec le lancement de cette technologie Bitcoin de deuxième couche de pointe, les consommateurs et les commerçants utilisant Bitcoin Suisse et Worldline pourront effectuer des transactions plus rapides avec des coûts de blockchain inférieurs. L’annonce indique en outre que la décision est un pas en avant important dans les efforts de Bitcoin Suisse pour « promouvoir l’adoption plus large de la technologie crypto ».

Le Lightning Network est un réseau décentralisé construit sur la deuxième couche de Bitcoin qui utilise la technologie des contrats intelligents pour construire un réseau sécurisé et permettre des transactions de faible valeur à des vitesses plus rapides et à des coûts inférieurs. En 2015, Joseph Poon et Thaddeus Dryja ont proposé le protocole Lightning Network dans le but de résoudre le problème d’évolutivité de Bitcoin.

Worldline, l’homologue européen de Bitcoin Suisse, pourra traiter les transactions effectuées via le Lightning Network. En tant que tels, les clients et les commerçants bénéficieront de la facilité des transactions crypto grâce à l’intégration de Lightning Network.

Le Lightning Network a attiré l’attention ces dernières semaines en raison de son utilisation par Twitter pour les pourboires, ainsi que du déploiement national du réseau à travers le Salvador.

Comme le rapporte Cointelegraph, la capacité totale du réseau Lightning a connu une « croissance explosive » en 2021. En septembre, la capacité du réseau a atteint un niveau record de 2 904 BTC, soit une augmentation de capacité de 170 % depuis janvier. La capacité du réseau augmentera probablement encore plus maintenant que le plus grand courtier de crypto-monnaie de Suisse l’a intégrée.