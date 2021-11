Le prix de Cardano pour récupérer les pertes alors que l’ADA vise 3 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano s’en tient au modèle inférieur arrondi et fait actuellement face à un blocus à 2,30 $.

Une clôture quotidienne au-dessus de cette barrière ouvre la voie à 3 $ pour ADA.

Un plus bas plus bas sous le plancher de support de 1,72 $ à 1,87 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano est resté fidèle à sa tendance à l’inversion et est actuellement aux prises avec une barrière aérienne cruciale. Le franchissement de ce niveau relâcherait la tension et permettrait à ADA de monter plus haut.

Le prix Cardano poursuit son ascension

Le prix de Cardano suit une tendance à la hausse après un rebond sur la zone de demande de 12 heures, allant de 1,72 $ à 1,87 $. Depuis lors, ADA a augmenté de 25% et essaie maintenant de transformer le niveau de résistance de 2,30 $ en une plate-forme de support.

En cas de succès, l’évasion ouvrira la voie au prix Cardano pour se rallier au prochain arrêt au stand à 2,53 $. Une pression d’achat accrue autour de ce niveau propulsera le soi-disant « tueur d’Ethereum » au prochain point crucial à 3,10 $, le plus haut historique.

Ce mouvement constituerait une augmentation de 40% par rapport à la position actuelle. Cependant, les investisseurs doivent se rappeler que la reprise repose sur les traders ADA qui franchissent l’obstacle immédiat à 2,30 $.

Graphique 1 jour ADA/USDT

Bien que le scénario optimiste semble attrayant, un échec à 2,30 $ indiquera que les vendeurs n’en ont pas fini avec ADA. Dans cette situation, le prix Cardano pourrait revoir le fond arrondi à 2,05 $ ou retester la zone de demande de 12 heures, s’étendant de 1,72 $ à 1,87 $.

Cette décision permettra aux acheteurs de renouer avec leur élan et de relancer la thèse haussière du prix Cardano. Si ADA produit un plus bas inférieur à 1,72 $, cependant, cela invalidera la thèse haussière. En cas de poursuite baissière, ADA pourrait déclencher un crash jusqu’au plancher de support de 1,59 $.