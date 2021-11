Ripple lance Liquidity Hub permettant un accès institutionnel à XRP, Bitcoin, Ethereum et Litecoin | Cryptomonnaie

Ripple’s Liquidity Hub est une plate-forme de liquidité crypto qui offre aux clients finaux la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des actifs numériques à des prix compétitifs.

La technologie utilisée dans le nouveau produit est la même que celle de la plate-forme de liquidité à la demande (ODL) de Ripple, vieille de deux ans.

Les analystes ont une perspective haussière sur le prix du XRP, fixent un objectif de 18 $ pour l’altcoin sur la base des sommets du cycle précédent.

Le nouveau produit de Ripple est axé sur l’amélioration de la liquidité BTC, ETH, LTC, ETC et XRP pour les entreprises. La plate-forme s’approvisionnera en actifs numériques auprès des teneurs de marché, des bourses et des bureaux OTC.

Ripple annonce son intention de lancer Liquidity Hub en 2022

Le Liquidity Hub de Ripple est une solution pour les entreprises qui permettra aux clients d’acheter, de vendre et de conserver Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Ethereum Classic (ETC).

L’annonce de Ripple se lit comme suit :

La cryptomonnaie traditionnelle nécessite l’engagement des institutions financières. Bien qu’il existe de nombreux échanges soutenant la liquidité par le biais du commerce d’actifs numériques par les consommateurs, un véritable monde crypto-premier restera insaisissable sans la participation des entreprises.

Avec une augmentation du nombre de projets qui obligent les utilisateurs à tirer parti de la cryptomonnaie, des actifs tokenisés et de la valeur de transfert, la nouvelle solution de Ripple est essentielle pour offrir des liquidités permettant un accès transparent et abordable aux actifs numériques pour les institutions et les entreprises.

Ripple reconnaît cela comme une approche « crypto-first » et propose une solution clé en main aux institutions financières. Le Liquidity Hub tirera parti du routage intelligent des commandes pour s’approvisionner en BTC, ETH, ETC, LTC et XRP auprès des teneurs de marché, des bourses et des bureaux OTC à des prix optimisés.

L’accent est mis sur les « meilleurs prix possibles » proposés aux clients sur les plateformes crypto. Le Liquidity Hub relève le défi des intégrations longues et gourmandes en ressources et élimine les exigences de préfinancement, libérant ainsi un fonds de roulement pour l’entreprise.

La technologie utilisée est la même que la plateforme ODL de Ripple.

Asheesh Birla, directeur général de RippleNet, a déclaré :

Nous connaissons parfaitement la nécessité d’une gestion des liquidités simple et efficace. Les institutions crypto et financières sont ancrées dans notre ADN. Il est donc parfaitement logique que, alors qu’ils se préparent à un monde crypto-premier, nos clients souhaitent avoir accès au même guichet unique de confiance pour l’achat, la vente et la détention d’actifs crypto qui a alimenté notre propre travail approfondi avec les institutions financières.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du XRP et l’ont comparée aux sommets du cycle précédent. Gert van Lagen, un analyste de crypto-monnaie, a comparé les sommets de XRP 2013, 2017 et 2021. Sur la base de son analyse, l’objectif du prix XRP à la fin de 2021 est de 18 $.