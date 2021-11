La fintech Ripple a annoncé un nouveau service destiné aux sociétés de financement qui leur permettra d’offrir le trading de crypto-monnaie aux clients.

Ripple a dévoilé le service Liquidity Hub dans un article de blog le 9 novembre, vantant un « avenir crypto-first » dans lequel chaque entreprise devra avoir une stratégie pour les actifs crypto.

Le nouveau service ciblera ses entreprises clientes en leur donnant accès aux actifs numériques d’une gamme de fournisseurs tels que les bourses, les teneurs de marché et les bureaux de négociation de gré à gré (OTC). Il est actuellement en phase de prévisualisation et sera lancé en 2022.

Liquidity Hub prendra initialement en charge Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash et XRP avec une disponibilité variant selon l’emplacement géographique selon l’annonce.

La société prévoit d’étendre ses offres d’actifs crypto et d’inclure d’autres jetons, y compris les NFT à l’avenir.

Le directeur général de RippleNet, Asheesh Birla, a déclaré que la société utilisait cette technologie d’approvisionnement crypto pour prendre en charge son produit de liquidité à la demande (ODL) depuis près de deux ans. Il a ajouté: « nos clients voudraient accéder au même guichet unique de confiance pour acheter, vendre et détenir des actifs crypto qui a alimenté notre propre travail approfondi avec les institutions financières ».

Coinme, la première société américaine de guichets automatiques Bitcoin sous licence, est le premier partenaire de la version alpha de Liquidity Hub.

Ripple approfondit également DeFi, annonçant son intention d’offrir des services de jalonnement et d’investissement crypto. Birla a ajouté qu’il était logique que les clients veuillent les prochaines générations de services après avoir acheté et détenu Ethereum.

Le 6 novembre, Cointelegraph a annoncé que Ripple prendrait en charge le XRP enveloppé (wXRP) sur le réseau Ethereum permettant aux détenteurs de son jeton natif d’interagir avec les protocoles DeFi.

La société fintech basée à San Francisco est toujours impliquée dans une bataille en cours avec la Securities and Exchange Commission. Dans le dernier tournant de la saga, la juge d’instance Sarah Netburn a ordonné à l’entreprise de rechercher et de produire des enregistrements vidéo et audio de ses réunions internes à titre de preuve dans l’affaire.

Le régulateur financier poursuit Ripple et ses dirigeants pour avoir prétendument levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres non enregistrée.