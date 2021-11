Le volume des transactions DEX a bondi de 550% cette année alors que la concurrence entre les bourses s’intensifie | Cryptomonnaie

Les DEX ont éclipsé les échanges centralisés, le volume des transactions DeFi ayant augmenté d’environ 550% cette année.

Le nombre total d’échanges actifs, y compris ceux qui sont centralisés et décentralisés, a diminué.

Les utilisateurs de DeFi traitent des transactions plus importantes que les utilisateurs d’échanges centralisés, car les DEX sont plus répandus dans les pays avec des marchés de crypto plus établis.

Les échanges décentralisés (DEX) ont connu une augmentation rapide de leur popularité par rapport à leurs homologues centralisés, la valeur des grands DEX, notamment Curve, Uniswap et PancakeSwap, augmentant de 550 %. D’autre part, l’échange de crypto-monnaie actif total a diminué après avoir augmenté régulièrement depuis 2019.

Les échanges crypto actifs diminuent tandis que DeFi décolle

Depuis 2019, les échanges décentralisés ont considérablement augmenté, tandis que le nombre total d’échanges actifs, y compris centralisés, a plongé au cours de cette période. Le nombre d’échanges actifs est passé de 845 en août 2020 à 672 en août de cette année.

Selon Chainalysis, la concurrence pour l’échange d’actifs numériques s’est intensifiée, car les utilisateurs ont de plus en plus privilégié les échanges pouvant offrir une innovation et une évolutivité élevées.

Le rapport ajoute que les DEX sont devenus de plus en plus populaires, se développant en tandem avec l’industrie DeFi.

Comparativement, les utilisateurs de DEX traitent des transactions beaucoup plus importantes que les utilisateurs d’échange centralisé, probablement parce que DeFi est plus populaire dans les pays avec des marchés de crypto plus grands et plus établis. Selon David Gogel, le chef de file de la croissance chez DEX dYdX, les utilisateurs de DeFi sont généralement des investisseurs ou des traders expérimentés en cryptomonnaie qui recherchent de « nouvelles sources d’alpha ».

Bien que le nombre d’échanges centralisés ait diminué, la croissance de la valeur reçue entre août 2020 et août 2021 a considérablement augmenté dans les grands échanges crypto centralisés dans des offres comprenant des produits dérivés, au comptant, fiat-to-crypto et crypto-to-crypto.

Le rapport a souligné que la plupart des utilisateurs acquerront généralement leur première crypto-monnaie via des échanges centralisés à mesure que l’adoption de la crypto-monnaie se développe. Ils constituent généralement la passerelle la plus pratique pour échanger de la monnaie fiduciaire contre des actifs numériques.

De plus, la valeur des grands DEX, dont SushiSwap, a enregistré une croissance de 500 % par rapport à l’année dernière. D’autres échanges décentralisés, notamment Curve, Uniswap et PancakeSwap, ont enregistré une croissance d’environ 550%.