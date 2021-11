Les actions de Coinbase ouvriront en baisse après une baisse de 75% du bénéfice net au troisième trimestre | Cryptomonnaie

Coinbase a affiché un chiffre d’affaires net total de 1,235 milliard de dollars au troisième trimestre, soit 30 % de moins que les estimations de FactSet de 1,614 milliard de dollars.

Les actions de Coinbase (COIN) ont été touchées après que la société a enregistré une baisse de 75% de son bénéfice net au troisième trimestre.

COIN a clôturé le 9 novembre avec un gain de 0,98% au prix de 357,39 $, mais la publication du rapport du troisième trimestre de la principale bourse américaine après la clôture du marché a coïncidé avec une baisse d’environ 13,10% (au moment d’écrire ces lignes) dans les échanges après les heures normales. .

Coinbase a enregistré un chiffre d’affaires de 1,235 milliard de dollars au troisième trimestre, bien en deçà des estimations des analystes selon FactSet de 1,614 milliard de dollars. Les bénéfices de la société ont totalisé 406 millions de dollars, marquant une baisse de 74,7 % des bénéfices par rapport au trimestre précédent, bien qu’ils soient supérieurs aux attentes des analystes de 380 millions de dollars. Coinbase a également annoncé un bénéfice de 1,62 $ par action, soit 10 % de moins que l’estimation consensuelle de FactSet.

Consultez notre lettre aux actionnaires, qui comprend les résultats financiers du troisième trimestre et un bref récapitulatif ci-dessous.

Malgré les performances décevantes du troisième trimestre, Coinbase a déclaré dans le rapport qu’il s’agissait d’un « trimestre solide » pour l’entreprise, pointant vers un engagement plus profond des investisseurs sur la plate-forme et le développement de nouveaux produits tels que son prochain marché NFT. Le cabinet a également souligné qu’il est axé sur le long terme plutôt que sur le trimestre :

Coinbase n’est pas un investissement trimestriel, mais plutôt un investissement à long terme dans la croissance de l’économie de la cryptomonnaie et notre capacité à servir les utilisateurs via nos produits et services. Nous encourageons nos investisseurs à adopter ce point de vue.