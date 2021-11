Les bénéfices de Coinbase plongent de 75% au troisième trimestre alors que le volume des échanges de Bitcoin et Ethereum faiblit | Cryptomonnaie

Coinbase a annoncé une baisse de 75 % de son bénéfice net au troisième trimestre 2021.

Ce nombre représente une baisse massive des bénéfices par rapport au deuxième trimestre, mais une augmentation de 500% par rapport au troisième trimestre 2020.

Le directeur financier de Coinbase, Alesia Haas, a déclaré que le volume des transactions sur le marché au comptant de la cryptomonnaie avait considérablement diminué au cours du dernier trimestre.

Le principal échange de crypto-monnaie Coinbase a enregistré un chiffre d’affaires net total de 1,235 milliard de dollars au troisième trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 75% par rapport au trimestre précédent. Les chiffres du troisième trimestre étaient inférieurs de 30% aux estimations des analystes de 1,614 milliard de dollars. Cependant, la société de cryptomonnaie a déclaré que cela avait été un « trimestre solide » pour la société.

Le volume des échanges au comptant de crypto a diminué au troisième trimestre

La plus grande bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis en termes de volume de transactions, Coinbase a révélé dans un rapport que ses bénéfices du troisième trimestre avaient atteint 406 millions de dollars. Ce nombre représente une baisse substantielle par rapport à son record du deuxième trimestre, lorsque l’entreprise affichait un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars. Cependant, la société cotée au Nasdaq a tout de même connu une augmentation de 500 % par rapport au troisième trimestre 2020.

La société de crypto-monnaie a enregistré un chiffre d’affaires de 1,235 milliard de dollars au troisième trimestre, soit nettement en deçà des estimations des analystes, selon FactSet de 1,614 milliard de dollars.

Selon la directrice financière de Coinbase, Alesia Haas, le volume des transactions sur l’ensemble du marché au comptant des crypto-monnaies a diminué d’un trimestre à l’autre au troisième trimestre.

En comparaison, la société de paiement Square qui permet le trading de Bitcoin a révélé une baisse de 23% des revenus Bitcoin au troisième trimestre, soulignant que le prix de la principale crypto-monnaie est resté stable au cours de la période. Robinhood a signalé une chute de 78% de ses revenus crypto.

Les principales crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum ne dominaient plus la majorité du volume des transactions ou des revenus de transaction sur Coinbase, car la société d’actifs numériques s’est développée pour ajouter de nouvelles pièces sur la plate-forme. Les revenus BTC et ETH sont passés de 26% au deuxième trimestre chacun à 21% et 22% au troisième trimestre respectivement.

Les autres altcoins représentaient 57% des revenus des transactions et 59% du volume des transactions.

Haas a ajouté que l’échange d’actifs numériques continuera de prendre en charge tous les actifs juridiques, car la société ne saurait précisément quelles pièces les clients vont adopter à l’avenir.

Cependant, Coinbase a déclaré qu’il s’agissait d’un « trimestre solide » pour l’entreprise, car la société s’oriente vers un engagement plus profond des investisseurs sur la plate-forme. L’échange de crypto a développé de nouveaux produits, y compris son prochain marché NFT.

Le rapport a encouragé les investisseurs de Coinbase à se concentrer sur le long terme plutôt que sur un trimestre.