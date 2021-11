Polkadot consolide avant de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot se déplace latéralement après avoir atteint la zone de valeur de 55 $.

Le marché semble venir à Polkadot pour corriger au lieu que Polkadot baisse.

Le mouvement à la baisse peut être plus limité que ses pairs.

Le prix de Polkadot montre qu’il peut ne pas connaître de retracement important s’il y a un recul du marché des crypto-monnaies. Un recul est encore probable, mais le mouvement se situerait dans la fourchette d’action des prix récemment négociée. Par conséquent, Polkadot pourrait se positionner pour une percée plus tôt que le reste du marché, poursuivant son comportement de leader du marché des crypto-monnaies.

La congestion des prix de Polkadot pourrait être un signe avant-coureur d’un futur élan haussier

Le prix du polkadot a un comportement inhabituel. Il y avait récemment des écarts importants entre la clôture et le Tenkan-Sen, indiquant que de forts reculs à court terme étaient susceptibles de se produire. Au lieu de cela, Polkadot a échangé latéralement, et la réaction la moins attendue au Tenkan-Sen et aux écarts de prix s’est produite : le Tenkan-Sen a atteint l’équilibre avec Polkadot. Cela signifie qu’il faut moins de temps et que Polkadot devrait s’attendre à moins de volatilité pour amorcer sa prochaine hausse.

Combien de temps les traders devront-ils attendre jusqu’à ce que le prix de Polkadot puisse continuer sa course haussière ? Peut-être pas aussi longtemps qu’on pourrait le penser. L’indice de force relative est en territoire neutre, il peut donc supporter toute cassure haussière. De même, l’indice composite est à un niveau neutre mais passe en dessous de ses deux moyennes, ce qui pourrait bientôt mettre en garde contre une certaine pression vendeuse. Enfin, les bandes Optex sont à des extrêmes et viennent tout juste de baisser par rapport à ces conditions de surachat extrêmes.

Graphique Ichimoku journalier DOT/USD

Les acheteurs voudront peut-être attendre qu’il y ait une clôture au-dessus de l’expansion de 61,8% de Fibonacci à 57,64 $. Tout mouvement à ce niveau au cours de la semaine prochaine replacerait probablement les oscillateurs de Polkadot dans des conditions de surachat. De plus, les hodlers voudront faire attention à toute baisse en dessous du Kijun-Sen à 46 $ au cours de la semaine prochaine. Une clôture en dessous du Kijun-Sen pourrait déclencher une pression de vente intense, surtout si cette clôture se produit entre aujourd’hui et vendredi. Étant donné que les bandes Optex sortent tout juste de niveaux de surachat extrêmes et que l’indice composite passe en dessous de ses moyennes mobiles à un niveau neutre, toute clôture égale ou inférieure à 46 $ pourrait déclencher une vente massive.