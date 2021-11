Le challenger démocrate au siège du sénateur crypto-friendly s’intéresse à l’espace | Cryptomonnaie

La candidate au Sénat de 38 ans, Morgan Harper, a déclaré qu’elle serait « en mode apprentissage » sur l’espace crypto et a sollicité les commentaires de ses abonnés.

Morgan Harper, ancienne conseillère principale au Consumer Financial Protection Bureau, se présente comme une «crypto curieuse» dans sa course pour être la candidate démocrate à l’un des sièges du Sénat américain de l’Ohio.

Dans un fil de discussion mardi sur Twitter, Harper a déclaré qu’elle était intéressée par les possibilités que Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies pourraient signifier pour la politique de l’Ohio. Selon le candidat démocrate, Bitcoin peut se substituer à de nombreuses fonctions des banques traditionnelles en transmettant « la richesse du réseau » à tous les utilisateurs plutôt qu’à une poignée de gros actionnaires.

« Il existe des projets de cryptomonnaie qui veulent rivaliser avec pratiquement toutes les facettes de ce que fait une banque ou une société de médias sociaux », a déclaré Harper. « Leur modèle de base est plus inclusif qu’une entreprise. J’ai entendu des anecdotes et vu des statistiques sur le nombre de jeunes et de personnes de couleur qui utilisent #bitcoin, ce qui est logique – historiquement, nous avons été exclus des formes traditionnelles d’investissement.

Harper, 38 ans, a ajouté qu’elle serait « en mode d’apprentissage » sur l’espace crypto et a encouragé l’un de ses quelque 24 000 abonnés à soumettre des commentaires sur la façon dont les législateurs pourraient « empêcher les mauvais acteurs d’entrer tout en encourageant l’innovation ».

En annonçant officiellement sa candidature au Sénat américain le 18 août, Harper se présente à l’investiture démocrate contre le représentant de la Chambre Tim Ryan, trésorier du district de conservation des sols et de l’eau de Cuyahoga Demar Sheffey et d’autres. Si elle était choisie pour être la candidate démocrate et élue, elle servirait avec sa collègue démocrate Sherrod Brown, en vue de sa réélection en 2024.

Harper pourrait potentiellement remplacer le sénateur Rob Portman, qui a annoncé en janvier qu’il ne briguerait pas sa réélection car il est « de plus en plus difficile de sortir de l’impasse partisane et de faire des progrès sur des politiques de fond ». Au cours de son mandat, Portman a été franc dans certains textes législatifs proposant des réglementations sur les crypto-monnaies. En avril, il a suggéré un projet de loi pour mieux définir le reporting crypto pour les contribuables américains.

Lors du récent débat sur les infrastructures, le sénateur Portman a initialement soutenu un amendement proposé par ses collègues qui suggérait de supprimer la définition des courtiers dans le projet de loi pour ne plus inclure les développeurs, les validateurs de transactions et les opérateurs de nœuds. Le projet de loi sur les infrastructures a été adopté à la fois par la Chambre des représentants et le Sénat sans clarification supplémentaire sur les courtiers en cryptomonnaie et attend actuellement l’approbation du président Joe Biden.