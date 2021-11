La cassure des prix de VeChain vers 0,25 $ vient de commencer | Cryptomonnaie

Le prix de VeChain a gagné jusqu’à 41% depuis début novembre.

Un recul à court terme est attendu alors que VeChain atteindra le niveau d’expansion de 100 % de Fibonacci.

Le support est susceptible d’être trouvé près des niveaux de 0,15 $ à 0,16 $.

Le prix de VeChain a écrasé les attentes lors de la séance de bourse de lundi, explosant à la hausse avec un gain incroyable de 13%. Cependant, le pic d’hier a créé un mouvement quelque peu prolongé, indiquant un probable repli ou une phase de consolidation.

Le prix de VeChain devrait retracer plus bas à 0,15 $ avant de reprendre la tendance haussière

Le prix de VeChain présente un écart important entre le chandelier quotidien actuel et le Tenak-Sen. Cet écart apparaît alors que VeChain rencontre une résistance contre l’expansion à 100% de Fibonacci à 0,1830 $. Ici, un recul est probable, avec une configuration de réversion moyenne ciblant des zones de valeur de 0,15 $ à 0,16 $ – la même chose que les Kijun-Sen et Tenkan-Sen actuels.

Les oscillateurs de VeChain prennent en charge un retrait à court terme. L’indice composé est actuellement à des niveaux de renversement historiques. L’indice composite montre également les premiers signes d’une divergence baissière. De plus, l’oscillateur Optex Bands est positionné près des niveaux de surachat extrêmes et est actuellement en train de baisser. L’indice de force relative n’est pas encore suracheté, mais si le prix de VeChain clôturait au-dessus de 0,1830 $, le RSI se négocierait presque certainement au niveau ou au-dessus du premier niveau de surachat à 80.

Graphique Ichimoku quotidien VET/USDT

Bien que la probabilité d’un retrait soit susceptible de se produire, une dynamique haussière pourrait porter VeChain plus haut et invalider ainsi toute perspective baissière à court terme. Un événement où VeChain pourrait clôturer autour du niveau de 0,19 $ sans retrait pourrait déclencher un événement FOMO qui verra les acheteurs s’accumuler et cibler le niveau de 0,25 $.