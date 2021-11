AVAX se retirera et trouvera du soutien avant qu’Avalanche ne dépasse 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a atteint de nouveaux sommets historiques, s’arrêtant juste avant le niveau critique de 100 $.

L’analyse Ichimoku et les oscillateurs montrent qu’AVAX est un peu étendu.

Un retour à l’équilibre est attendu prochainement.

Le prix AVAX a fait des gains substantiels au cours des deux dernières semaines. Il a fallu aux traders quarante-cinq jours de consolidation pour finalement pousser AVAX au-dessus de son précédent record de 74 $ pour atteindre le nouveau record de 97 $. Juste en deçà de 100 $, c’est là que les vendeurs sont entrés. Un recul est très probable avant qu’AVAX ne puisse franchir la zone de valeur de 100 $.

Le prix AVAX s’arrête à seulement 3 $ de moins de 100 $, le surachat et l’action prolongée des prix le coupable probable

Le prix AVAX a plusieurs raisons techniques pour lesquelles il a du mal à atteindre le niveau de 100 $. La raison principale est le grand écart entre le corps des chandeliers et le Tenkan-Sen. L’un des comportements du système Ichimoku Kinko Hyo est la relation étroite entre les chandeliers et le Tenkan-Sen – ils aiment bouger ensemble, presque comme se tenir la main. Lorsque des écarts se développent entre les deux, les choses deviennent volatiles et les traders voient souvent des mouvements correctifs rapides qui reviennent au Tenkan-Sen. Le prix AVAX est actuellement dans l’une de ces conditions.

Les bandes Optex se négocient à des niveaux de surachat extrêmes et l’indice composite se négocient près d’une plage de résistance historique. La combinaison de l’écart entre les chandeliers et le Tenkan-Sen avec les conditions de surachat et d’extension des oscillateurs indique une baisse de l’AVAX. Un soutien se trouvera probablement entre le Kijun-Sen (75 $) et le Tenkan-Sen (80 $). S’il y a un mouvement correctif beaucoup plus profond, alors le niveau de support à court terme le plus puissant se situe entre le retracement de Fibonacci à 50 % à 54 $ et Senkou Span B à 56 $.

Graphique Ichimoku journalier AVAX/USDT

Cependant, les crypto-monnaies sont probablement dans un marché haussier fort de l’altcoin, et les conditions étendues peuvent devenir plus étendues. Une consolidation entre 90 $ et 98 $ sans retrait est également possible. Toute nouvelle clôture quotidienne à 100 $ ou au-dessus invaliderait toute projection d’un retrait imminent.