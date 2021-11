Top 3 Bitcoin, Ethereum, XRP : les cryptos atteignent des sommets historiques tandis que les investisseurs réalisent des bénéfices | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin atteint un nouveau record historique, un peu moins de 70 000 $ à 68 444 $.

Le prix de l’Ethereum atteint également de nouveaux sommets historiques, mais semble étendu à ces fourchettes.

Le prix du XRP est soumis à un test pour échanger contre Bitcoin et Ethereum.

Le prix du Bitcoin est actuellement passé d’un niveau critique d’Ichimoku, indiquant qu’un recul est susceptible de se produire. Le prix de l’Ethereum, comme le Bitcoin, est susceptible de subir un recul et de fournir une opportunité d’achat en baisse. Le prix du XRP est finalement entré dans des conditions d’entrée haussières mais peut être menacé par les retracements implicites de Bitcoin et Ethereum.

Prix ​​​​du bitcoin pour retester 63 000 $, offrant une opportunité d’achat en baisse

Le prix du Bitcoin a une condition technique commune qui affecte de nombreuses crypto-monnaies qui ont récemment augmenté fortement. Cette condition est un écart important entre la clôture actuelle et le Tenkan-Sen. Des écarts importants entre la clôture et le Tenkan-Sen se ferment souvent rapidement, créant des opportunités de trading de réversion moyenne. Pour Bitcoin, une zone de retracement projetée serait proche de la zone de valeur de 63 000 $, proche de l’ancien niveau d’expansion de 100 % de Fibonacci et entre Tenkan-Sen et Kijun-Sen.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

Étant donné que Bitcoin a récemment atteint de nouveaux sommets historiques, tout léger recul peut être acheté immédiatement. Un retracement vers le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen peut ne pas se produire. Toute projection de retrait sera invalidée si Bitcoin clôture au-dessus de 68 000 $ ou dépasse 70 000 $.

Le prix de l’Ethereum semble mettre fin à une séquence de trois jours de victoires avec des prises de bénéfices

Le prix de l’Ethereum a réalisé des gains substantiels au cours des quatre derniers jours de bourse, atteignant de nouveaux sommets historiques et s’échangeant de plus de 8%. Le rythme et l’ampleur de la hausse sur une courte période de temps ont créé les mêmes conditions techniques que celles observées sur le graphique de Bitcoin : un écart important entre les chandeliers actuels et le Tenkan-Sen. Une condition qu’Ethereum a que Bitcoin n’a pas est la présence d’un Kumo Twist. Les Kumo Twists sont souvent des tournants sur les marchés. Cela signifie que les chandeliers quotidiens actuels pourraient être le début d’un mouvement correctif. La zone de support probable pour Ethereum est l’extension Tenkan-Sen et 61,8% de Fibonacci à 4 500 $.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USD

Cependant, sachant à quel point les marchés des crypto-monnaies peuvent être volatils pendant les phases de découverte des prix, il n’y a aucune raison pour qu’Ethereum ne puisse pas continuer à négocier à la hausse malgré un avertissement de cycle temporel d’un virage à venir du marché. De plus, avec Ethereum si proche de 5 000 $, il est très probable que 5 000 $ seraient touchés avant qu’une prise de profit importante ne se produise.

Prix ​​XRP positionné pour une cassure haussière ; les acheteurs doivent surpasser Bitcoin et Ethereum

Le prix XRP se situe dans une autre zone commerciale frustrante. Alors que Bitcoin et Ethereum ont atteint de nouveaux sommets historiques, ils cherchent à retracer une partie de ce mouvement. XRP a suivi les mouvements de prix de Bitcoin et Ethereum pendant la majeure partie des trois dernières années et n’a montré aucun développement récent qui suggérerait que cela changera. Ainsi, bien que les niveaux techniques actuels soient favorables au XRP, il peut risquer de se déplacer vers le sud si Bitcoin et Ethereum retracent. Un passage à 1,00 $ serait la zone de support probable dans laquelle XRP se trouverait lors de tout recul important du marché global.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USD

Cependant, si les acheteurs peuvent soutenir le prix XRP au-dessus du niveau de prix de 1,18 $, alors l’extension haussière vers 2,50 $ a une forte probabilité de se réaliser. Les prises de bénéfices sur Bitcoin et Ethereum peuvent créer des capitaux spéculatifs créant des entrées dans le XRP.