Un analyste renommé fixe un objectif de 90 000 $ pour Bitcoin | Cryptomonnaie

Un analyste crypto a révélé un modèle qui indique une prochaine cassure du prix BTC.

Selon la prédiction de l’expert, le prix du BTC vise une zone de 85 000 $ à 90 000 $ pour la fin de 2021.

Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 68 641 $ et est entré dans la découverte des prix plus tôt mardi.

Bitcoin a affiché des gains de plus de 10% au cours de la semaine dernière. L’actif a atteint un nouveau sommet historique plus tôt mardi. Les analystes ont confirmé que la récente percée de Bitcoin était prévisible, sur la base d’un seul modèle de tendance des prix BTC.

Le prix du Bitcoin vise 90 000 $ alors que le prix continue de grimper

Le prix du Bitcoin s’est remis de la baisse au cours du week-end et a atteint un nouveau sommet historique de 68 641 $. L’actif a connu sa clôture hebdomadaire la plus élevée, alimentant une course haussière.

L’analyste pseudonyme de crypto-monnaie @crypto_birb est optimiste sur la tendance actuelle des prix du Bitcoin. L’analyste confirme la force de Bitcoin sur le plan technique et onchain. @crypto_birb note qu’une cassure triangulaire dans le tableau des prix BTC avec une base de 36 000 $ fixe un objectif de 85 000 $ à 90 000 $.

La prédiction de l’analyste sur le prix du Bitcoin en juin/juillet était exacte à 100 %. La prochaine résistance clé dans ses perspectives est à 89 364 $.

@crypto_birb prévoit que le prix du BTC devrait atteindre 90 000 $ dans la course haussière en cours dans son récent tweet.

Jack Dorsey, PDG de Square, a annoncé que la société prévoyait d’éviter les NFT et de travailler à faire du Bitcoin la « monnaie native d’Internet ». À la mi-octobre 2021, Dorsey’s Square a doublé son investissement dans Bitcoin, haussier sur la crypto-monnaie la plus importante.

La société américaine de services financiers a plusieurs nouveaux projets en cours, qui devraient améliorer l’accessibilité et l’utilité de Bitcoin. Un livre blanc de la nouvelle unité commerciale de Square, à déterminer, devrait être publié le 19 novembre.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont prédit que BTC a la configuration la plus haussière de tous les temps. Les analystes s’attendent à ce que la hausse des prix du Bitcoin se poursuive.