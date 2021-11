Le prix du MATIC rencontre une pression de vente mais Polygon reste sur la bonne voie à 2,5 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon s’échange à la baisse depuis le pic du 29 octobre.

Le prix du MATIC se resserre contre 1,75 $ alors que les plus hauts quotidiens baissent.

Attendez-vous à une fausse cassure et à un retournement haussier, prévoyant un piège à traders.

Le prix du Polygon (MATIC) est sous pression depuis fin octobre après que les traders n’ont pas réussi à se consolider au-dessus du niveau de résistance mensuel R2 à 2,20 $. Depuis lors, le prix du MATIC a suivi une trajectoire descendante, avec des sommets plus bas et une compression contre le pivot mensuel à 1,78 $ et quelques faux tests sur le niveau historique pivot à 1,75 $. Avec le sentiment actuel sur les marchés mondiaux en matière de risque et de vent arrière soufflant de Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, attendez-vous à une reprise de la demande et à une cassure haussière vers 2,48 $.

La pop haussière du prix MATIC pourrait contenir des gains de 48%

Le prix du Polygon a vu sa tendance à la hausse marcher un peu sur l’eau car les traders ne peuvent pas récupérer de nouveaux sommets. Au lieu de cela, les baissiers contrôlent légèrement en réduisant l’action des prix MATIC à la baisse, avec un respect évident de la ligne de tendance descendante rouge. Les traders ne sont pas disposés à arrêter la compression pour le moment, car l’indice de force relative (RSI) a été trop long et trop loin en territoire de surachat.

Le prix MATIC peut utiliser ce temps de recharge pour attirer de nouveaux volumes d’achat, car le RSI est maintenant fermement en territoire neutre et s’approchant de la double ceinture de 1,75 $ à 1,78 $ de support, les traders seront là pour intervenir et défendre la tendance haussière. Même si la ceinture de support se rompait, la ligne de tendance ascendante jaune peut agir comme un support de sécurité pour la tendance haussière et piéger les traders avec un retournement rapide à la hausse.

Graphique journalier MATIC/USD

Attendez-vous donc à ce que le prix MATIC plonge et teste la barrière de 1,75 $, ce qui pourrait briser et voir les traders affluer pour une nouvelle vente à découvert. Néanmoins, la ligne de tendance ascendante jaune devrait agir comme un système de sécurité et contrôler la tendance haussière, formant ainsi un piège à traders parfait. Alors que les traders ont acheté la baisse, attendez-vous à un retournement rapide à la hausse avec 2,48 $ comme aperçu de premier niveau.