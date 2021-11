Le prix du Dogecoin monte en flèche, DOGE sur le point d’une cassure haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est toujours dans une tendance haussière, alors que des vents arrières dans les crypto-monnaies émergent.

Les traders DOGE récupèrent le pivot mensuel à 0,27 $.

Le RSI indique une reprise des acheteurs avec une cassure imminente vers 0,35 $.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est lentement à la hausse depuis plusieurs jours maintenant, mais le volume côté achat s’accélère alors que des vents favorables émergent dans les crypto-monnaies après que Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques. Cet effet de débordement se propulse dans une évasion possible vers 0,35 $, ce qui serait le troisième test décisif de ce niveau historique pivot. Lorsque les traders seront enfin en mesure de récupérer ce niveau et de se consolider au-dessus, attendez-vous à une deuxième vague de tendance haussière vers 0,45 $.

Le prix du Dogecoin voit les traders se préparer à une attaque vers 0,35 $

Le prix du Dogecoin connaît une certaine reprise du volume côté achat, les acheteurs réapparaissant après être restés une période sur la touche. Ce manque d’acheteurs frais et de volume s’est développé alors que l’indice de force relative (RSI) se négociait trop près de la zone de surachat pendant quelques jours, ce qui indiquait un potentiel de hausse limité pour les traders dans l’action des prix DOGE. Le RSI étant revenu vers 50, les acheteurs étaient impatients d’acheter à nouveau le prix DOGE et les traders ont récupéré le pivot mensuel à 0,27 $.

Le prix DOGE voit, pour l’instant, les traders faire face à une certaine résistance de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours à 0,29 $. Avec les vents arrière généraux de crypto et l’effet d’entraînement de Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, les traders devraient être en mesure de dépasser la SMA de 200 jours. Cela ouvrirait la voie à 0,35 $ pour un troisième nouveau test et dépasserait ce niveau qui a maintenu le prix DOGE plafonné à la hausse depuis juin.

Graphique journalier DOGE/USD

Si le pivot ne tient pas, attendez-vous à ce que les traders augmentent le prix Dogecoin à 0,26 $ avec le SMA de 55 jours à 0,24 $ comme support ultime. Comme cette remise attirerait plus d’acheteurs vers le commerce, attendez-vous à ce que cela soit suffisant pour franchir et clôturer au-dessus de 0,35 $. Les traders doivent être conscients de certaines prises de bénéfices à court terme car les niveaux de résistance mensuels R1 et R2 entravent la trajectoire vers 0,45 $, respectivement à 0,35 $ et 0,44 $.