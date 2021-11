Le litecoin atteint un sommet en 6 mois alors que le prix du LTC grimpe de 20% en 24 heures | Cryptomonnaie

Litecoin (LTC) a affiché des gains quotidiens de près de 20% le 9 novembre, les plus hauts niveaux pour LTC/USD depuis mai 2021, au milieu d’un rallye plus large du marché des crypto-monnaies que les analystes attribuent aux craintes d’inflation.

Le 14e plus grand actif numérique a augmenté d’un peu plus de 25 % en trois jours, poussant son prix à près de 250 $ sur Coinbase. Pendant ce temps, la valeur totale des crypto-monnaies a atteint près de 3 000 milliards de dollars, le plus haut niveau jamais atteint.

Influence du Bitcoin

La remontée des prix en cours de Litecoin s’est inspirée de mouvements à la hausse similaires dans les principaux actifs numériques, selon les données de Cointelegraph Markets Pro.

Par exemple, Bitcoin (BTC), la première crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, a atteint mardi un nouveau record au-dessus de 68 500 $. L’éther (ETH) a également enregistré un sommet sans précédent au-dessus de 4 840 $.

Performances des 15 meilleures crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures. Source : TradingView

Néanmoins, seules quelques crypto-monnaies alternatives (altcoins) se sont mieux comportées contre Bitcoin au cours des 24 heures précédentes, y compris Litecoin. Les données fournies par Messari ont montré que l’instrument LTC/BTC massivement négocié a bondi de près de 14%, indiquant une augmentation de la migration des capitaux des marchés Bitcoin vers les marchés Litecoin.

Les perspectives techniques de la paire suggéraient de nouveaux gains à venir, sur la base d’un modèle de retournement haussier classique appelé biseau descendant.

Les coins en baisse commencent larges au sommet mais commencent à se contracter à mesure que le prix baisse. Une confirmation haussière survient lorsque le prix dépasse la ligne de tendance supérieure du coin. Les analystes interprètent généralement la cassure comme un signal d’un rallye vers l’objectif de profit qui se situe à une longueur égale à la hauteur maximale du coin.

Graphique des prix hebdomadaires LTC/BTC avec une configuration Wedge en baisse. Source : TradingView

Les derniers gains de Litecoin ont connu une rupture de prix au-dessus de la ligne de tendance supérieure de son coin en baisse, mettant en scène des perspectives de hausse supplémentaire.

Ce faisant, l’objectif de profit est d’environ 0,006122 BTC. D’un autre côté, le graphique Litecoin a détecté une divergence baissière entre ses prix en hausse et ses volumes en baisse au cours des trois dernières semaines, soulignant que le mouvement de rupture du coin en baisse pourrait s’affaiblir.

Un autre coin de Litecoin, mais baissier

Le prix du Litecoin, exprimé en dollars des États-Unis, a augmenté de plus de 150% après avoir atteint un creux de près de 103 $ le 20 juillet. l’ascension est due pour une pause.

Baptisé biseau ascendant, le modèle est à l’opposé du biseau descendant. Il commence plus large en bas mais commence à se contracter à mesure que le prix augmente. Une confirmation baissière survient lorsque le prix passe en dessous de la ligne de tendance inférieure, puis cible des niveaux d’une longueur égale à la hauteur du coin.

Graphique LTC/USD à 3 jours avec configuration de biseau ascendant. Source : TradingView

Selon le niveau à partir duquel Litecoin initie sa cassure négative, la cible de coin peut se déplacer de n’importe où entre 117 $ et 21 $.

À l’inverse, une cassure décisive au-dessus de 250 $ risquerait d’invalider le modèle de biseau ascendant, plaçant LTC en route pour tester 300 $ comme son prochain objectif de prix.